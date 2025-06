L’Arezzo rinuncia a Settembrini. Redolfi, un’amichevole per la firma

L’Arezzo potrebbe concludere il ritiro in Trentino disputando un’amichevole contro il Mantova domenica 27 luglio. La notizia rimbalza dalla città virgiliana anche se, al momento, non è arrivata l’ufficialità da parte del club amaranto. Sempre secondo quanto riferito da Mantova si dovrebbe giocare a Mezzana, sede del ritiro dei lombardi, con inizio alle ore 16. E chissà se quel giorno Alex Redolfi indosserà già la casacca del Cavallino sfidando da ex i suoi compagni. Come noto, la trattativa con il centrale difensivo, classe 1994, è avviata. Di sicuro questa amichevole è indice di buoni rapporti tra le due società e di un filo diretto che il ds Cutolo sta tenendo in queste settimane.

Nel frattempo non può passare sotto traccia la scelta della società di mettere nella lista dei giocatori in uscita anche Andrea Settembrini. Una decisione legittima dal punto di vista del club che non lo ritiene evidentemente più funzionale al progetto, ma che ha un peso diverso rispetto ad altri giocatori. Parliamo del capitano dell’ultima promozione, aretino e tifoso viscerale dell’Arezzo. Lo stesso centrocampista aveva più volte espresso la volontà di restare in amaranto e concludere l’ultimo anno di contratto. Nella sua intenzione c’era quella di terminare la carriera con la squadra che andava a tifare in curva Minghelli da ragazzo. Una scelta subita dal numero 8 che tre anni fa aveva scelto di scendere in D dopo una carriera di buon livello tra B e C per amore della squadra della sua città e per contribuire a riportarla nei professionisti come è poi accaduto.

La società, nel frattempo, ha annunciato un cambio al vertice dell’ufficio stampa. Il nuovo responsabile della comunicazione del club sarà, infatti, il marchigiano Paolo Papili. Giornalista, 45 anni, Papili vanta una consolidata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale, mediatica e sportiva, maturata attraverso incarichi ricoperti presso importanti testate giornalistiche e società del panorama calcistico nazionale. L’Arezzo nella nota ufficiale gli ha dato così il benvenuto: "La sua professionalità, unita a una profonda conoscenza del panorama mediatico e del linguaggio dello sport, rappresenta un valore aggiunto per il club, che intende rafforzare la propria identità e la relazione con tifosi, media e stakeholder".