Il festival dei grandi nomi. La ‘tre giorni’ di Alti Scaffali

Un parterre de roi di grandi autori in città. È la ricetta di Alti Scaffali, festival letterario sul tema "Inganni, imposture e svelamenti". Appuntamento dal 12 al 14 settembre con l’economista Roger Abravanel, lo storico Carlo Ginzburg, la scrittrice e attrice Chiara Francini, la direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini, il direttore del Tempo Tommaso Cerno, lo storico Ernesto Galli della Loggia, e molti altri. Sono questi alcuni dei protagonisti del festival che si svolge tra Teatro Petrarca, Pietro Aretino, Sala Camu, Basilica di San Francesco e Biblioteca.

Si parte il 12 settembre in Biblioteca alle 11.30 con Massimo Cerulo presenta "Segreto" (evento gratuito), alle 17, Maurizio Vanni e Domenico Piraina discutono di "Museologia e percezione", mentre alle 18.30 Gabriella Turnaturi esplora il tema degli inganni nel suo libro "Impostori. Storie di inganni e autoinganni". La serata si chiude alle 21 con Chiara Francini e il suo spettacolo-presentazione "Le querce non fanno i limoni" al Petrarca.

Sabato 13 si parte alle 10 con Roger Abravanel al Petrarca e la presentazione del suo libro "Le grandi ipocrisie sul clima" scritto con Luca D’Agnese, seguito alle 11.30 da Matteo Lancini con "Chiamami adulto. Come stare in relazione con gli adolescenti". Nel pomeriggio alle 17, "John Pope-Hennessy. Sulle tracce di Piero della Francesca" con Sandrina Bandera insieme a Fabio Migliorati, mentre Giovanni Belardelli, con lo storico Paolo Nanni, parlerà de "Il tramonto del passato". La giornata si chiude alle 21 con Ernesto Galli della Loggia, che parlerà di "Una capitale per l’Italia. Per un racconto della Roma fascista".

Ultimo giorno il 14: si parte alle 10 con Antonella Amendola e "Tracce di Tano Festa. Il clima felice degli anni ’60" al Pietro Aretino, mentre alle 11.30 Laura Dalla Ragione parlerà di "Disagio e comportamenti a rischio in adolescenza". Alle 17, Tommaso Cerno protagonista di un incontro al Petrarca, seguito da Agnese Pini alle 18.30 con il suo libro "La verità è un fuoco". Gran finale alle 21 a San Francesco con Carlo Ginzburg, e il suo "Indagini su Piero".

I biglietti sono disponibili su discoverarezzo.it. Ingresso mattina (2 eventi) 5 euro, ingresso pomeridiano (2 eventi) 10 euro, ongresso serale (1 evento) 20 euro, pass per tutti gli eventi serali 50 euro.