Al via "Scrittori in Borgo". Faccia a faccia con gli autori

Al via a Lucignano l’edizione estiva di Scrittori in Borgo. In arrivo Fierli, Bartoli, Barbini, Falco e Bindi: l’estate di uno dei ‘Borghi più belli d’Italia’ si arricchisce così di autori e incontri letterari a cielo aperto.

La rassegna letteraria è pronta ad animare Piazza San Francesco con quattro serate all’insegna della lettura, della riflessione e dell’incontro diretto con gli autori. Si parte stasera e si prosegue fino al 22 agosto quando il borgo diventerà un salotto letterario a cielo aperto, ospitando scrittori e autori che presenteranno le loro opere al pubblico, in un dialogo vivo e appassionato.

Il programma prevede oggi alle ore 18:30 due autori che presentano l’uno le opere dell’altro: ‘Via Istrice 23’ di Stefano Fierli e ‘Neurologic Park’ di Lorenzo Bartoli. Domani mercoledì 20 agosto, alle ore 21:30 spazio a ‘L’amore nell’età grande’ di Tito Barbini, introduce Gabriele Rossi. Giovedì 21 agosto, ale 21:30 doppio appuntamento con ‘Oltre le apparenze. Viaggio intorno alla geologia del quotidiano’ e ‘Missione Gaia: La Terra in pericolo’ di Luigi Falco. Venerdì 22 agosto, alle 21:30 ‘Una Storia Vera’ di Andrea Bindi, introduce Guido Albucci.

Tutti gli incontri sono in programma in Piazza San Francesco ad ingresso libero. "Con Scrittori in Borgo ‘summer edition’ – spiega l’Assessore alla Cultura e Turismo Stefano Cresti – vogliamo offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione preziosa per incontrare gli autori e scoprire storie capaci di emozionare, far riflettere e stimolare un confronto autentico. Lucignano è un luogo che si presta naturalmente all’incontro culturale: i suoi spazi raccolti e suggestivi trasformano ogni presentazione in un’esperienza intima e coinvolgente".