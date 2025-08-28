Cimitero come memoria collettiva. Un percorso tra le tombe storiche

Non solo spazio di raccoglimento e ricordo, ma anche luogo vivo di memoria collettiva e identità cittadina, con un itinerario tra le tombe di maggior pregio storico e monumentale. Il cimitero comunale di San Giovanni si prepara a diventare un ambiente senza barriere, accogliente e fruibile da tutti, grazie al progetto "Accessibilità universale e valorizzazione culturale del cimitero". L’iniziativa, con cui l’amministrazione si è aggiudicata un finanziamento regionale, rientra nel programma toscano per l’accessibilità universale e segna un passo decisivo verso la trasformazione del camposanto in uno spazio inclusivo e culturalmente valorizzato. L’intervento, che fa parte dei 51 progetti finanziati dalla Regione Toscana, è stato reso possibile dal rifinanziamento previsto dal Manifesto per una Toscana accessibile, il documento che traccia le linee guida per abbattere le barriere architettoniche e sociali negli spazi pubblici. Il progetto prevede un investimento complessivo di oltre 117mila euro, con 100mila garantiti dalla Regione e la restante quota a carico del Comune. Gli interventi interesseranno il cimitero del capoluogo e comprenderanno l’installazione di un ascensore accessibile con pulsantiere braille, guida vocale e segnaletica acustica; la realizzazione di percorsi tattili continui; l’adeguamento dei servizi igienici; e la creazione di aree di sosta coperte e accessibili, pensate per famiglie e accompagnatori. Ma l’aspetto forse più innovativo riguarda la dimensione culturale: sarà infatti realizzato un percorso narrativo tra le tombe di interesse storico e monumentale, arricchito da pannelli visivi e audio capaci di raccontare le vite e le storie delle personalità sepolte. A questo si affiancheranno laboratori di co-progettazione con associazioni e cittadini, oltre a iniziative culturali come letture e narrazioni storiche.

L’obiettivo è trasformare il camposanto in uno spazio non solo di ricordo, ma anche di conoscenza e partecipazione comunitaria. "Un’altra notizia molto importante per il nostro Comune – ha dichiarato la sindaca Valentina Vadi – arrivata a metà agosto, quando la Regione Toscana ha deciso di rifinanziare l’avviso pubblico per il sostegno e l’attuazione di progetti dedicati all’accessibilità nei territori locali. A questo bando il nostro Comune aveva partecipato alla fine del 2024 con un progetto relativo al cimitero comunale, con l’obiettivo di migliorarne l’accessibilità e la fruibilità. Grazie al rifinanziamento disposto dalla Regione, anche San Giovanni potrà accedere alle risorse necessarie per realizzare gli interventi previsti". Il cronoprogramma stabilisce l’avvio della progettazione nel 2025 e la conclusione dei lavori entro dicembre 2026.