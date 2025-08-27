Giostra, riaprono i quartieri. Un esercito di volontari al lavoro. I grandi numeri della settimana

Piccoli eserciti di volontari sono già stati assoldati, obiettivo coprire tutti i turni tra cucine, bar e servizi ai tavoli. La macchina dei quartieri è pronta a rispondere presente alla chiamata del pre Giostra collezionando ogni sera numeri da villaggio vacanze. Da oggi in poi cominceranno ad animarsi pizzerie, griglie e bar ai giardini del Porcinai, in vicolo della Palestra, in piazza San Giusto e allo Slargo di Colcitrone. I vincitori di giugno tornano ai giardini del Porcinai freschi di restyling ma in attesa di veder messo a dimora il verde pubblico. Operazione che verrà effettuata a Giostra conclusa. Intanto da stasera ai Bastioni di Santo Spirito spazio alla serata "Ieri, oggi e domani" tra generazioni cresciute a pane e Giostra. Domani la 16esima edizione della Corsa del Bamba, venerdì festa reggaetton, sabato serata Mamma Mia. Domenica pranzo delle estrazioni e la sera Saracieco e mini volley. La settimana riparte lunedì 1 settembre con l’offerta del cero a Sant’Antonio, martedì 2 torneo di freccette, ping pong e baby dance. Mercoledì 3 torna il quiz Dr Why, giovedì 4 simulazione di Giostra e a seguire Teenage party, venerdì 5 provaccia e Shine, sabato la propiziatoria. Porta Crucifera riapre domani il ristorante rosso verde. Venerdì 29 torna il classico Leccio party, sabato 30 l’immancabile festa Ceres, domenica pranzo rosso verde e la sera Corrida e gonfiabili per bambini. Lunedì 1 musica con Chirs Lavoro, martedì 2 luna park, mercoledì 3 la 73esima cena del maccherone con piatti fatti a mano dalle donne del quartiere che a Colcitrone mettono a tavola quasi mille persone. Giovedì 4 serata jazz, venerdì 5 Flshback party e sabato la propiziatoria allo Slargo. Si riparte domani anche a Sant’Andrea con San Giusto Divus Indie Fest. Venerdì cena spettacolo Euphoria, sabato Ballami party, domenica aneddoti sul corteggio con La Giostra dietro le quinte. Lunedì 1 settembre torna la Giostra dei carrelli, martedì 2 torneo di ping pong, mercoledì 3 settembre Rubbish la tribute band degli Oasis. Giovedì 4 a San Giusto festa anni ’90 con Gianni Luna, venerdì 5 summer party e sabato al cena propiziatoria con la musica di Francesco Irrera e Bizio. Porta San Lorentino riparte oggi con l’aperitivo in giardino, domani Sarabanda e venerdì la prima festa con djset Foro Loco. Ma è sabato che i giallo cremisi calano l’asso con il ritorno della Cena al contrario che parte dall’amaro a ritroso fino all’aperitivo. Il 31 agosto c’è la domenica dei chimerotti, lunedì 1 settembre serata medievale, martedì 2 Il Cervellone. Settimana nuova, nuove feste: mercoledì 3 Balckout party, giovedì 4 tutti in piazza e serata Bjorne, venerdì 5 dopo la provaccia torna l’Hawaiian party e sabato 6 la propiziatoria apparecchiata in via San Lorentino. E oltre alla programmazione per adulti e ragazzi, i quartieri propongono ogni sera un ricco cartellone di intrattenimento per bambini per tirare su i quartieristi di domani.