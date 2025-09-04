Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
CronacaGeografie di Carta, la mostra di Sara Lovari
4 set 2025
REDAZIONE AREZZO
  4. Geografie di Carta, la mostra di Sara Lovari

Geografie di Carta, la mostra di Sara Lovari

La personale sarà inaugurata oggi a Poppi.

Apre la mostra Mappature – Geografie dell’arte contemporanea, la personale di Sara Lovari a cura di Silvia Rossi in programma alla Galleria SanLorenzo Arte di Poppi dal 6 settembre al 5 ottobre. Domani alle 18 l’inaugurazione a ingresso libero.

Con il quarto e ultimo appuntamento della rassegna Mappature – Geografie dell’arte contemporanea, la Galleria SanLorenzo Arte accoglie Geografie di Carta, la personale di Sara Lovari, artista che da sempre costruisce universi poetici a partire da materiali raccolti, ritrovati, apparentemente marginali.

Nelle sue opere, mappe nautiche originali convivono con frammenti di libri musicali, cartoline, francobolli, piccoli oggetti e reliquie del quotidiano. Ogni elemento conserva un passato e una memoria, ma nell’assemblaggio proposto dall’artista diventa parte di un nuovo linguaggio.

Non semplici residui, bensì coordinate di un percorso inedito: geografie ridisegnate in cui la navigazione è possibile anche tra scrittura e natura, poesia e ricordo, viaggio reale e immaginazione.

Nell suo lavoro costruisce “mappe” non come strumento di esattezza, ma come spazio aperto alla deviazione e alla possibilità. Una cartografia fragile e vibrante, che orienta anche nell’interiorità.

Mostre