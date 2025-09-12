Festival dell’Autobiografia . Tre giorni dedicati alla scrittura

ANGHIARI"Metamorfosi – Quando la scrittura cambia la vita": questo il tema portante dell’edizione 2025 del Festival dell’Autobiografia, in programma ad Anghiari da venerdì 26 a domenica 28 settembre, sempre su organizzazione della Libera Università dell’Autobiografia.

A tracciare il filo conduttore dell’importante evento culturale il professor Duccio Demetrio, che assieme a Saverio Tutino è sta fondatore della Libera Università. "Le metamorfosi che cambiano la vita – che lo scrivere di sé induce, promuove e racconta – costituiranno nelle giornate del Festival un’occasione culturale preziosa. Per ascoltare, scrivere, leggere e condividere insieme teorie, vicende, momenti, testi dovuti alla riscoperta del piacere e della libertà civile di scrivere la propria storia". Così ha dichiarato il professor Demetrio alla viglia di un appuntamento da anni fisso nel calendario della Valtiberina Toscana, che prenderà venerdì 26 alle 15 con i saluti dello stesso Demetrio, della presidente Stefania Bolletti e del sindaco di Anghiari, Alessandro Polcri e si protrarrà fino alla domenica mattina.

Saranno tre giornate come sempre intense, caratterizzate dalla presenza di tanti illustri ospiti, a partire dalla giornalista e scrittrice Sandra Petrignani, a cui verrà consegnato il Premio "Città dell’Autobiografia" e dal filosofo Sergio Givone, che riceverà invece il Premio "Centro Nazionale Ricerche e studi autobiografici". Tra i protagonisti del Festival 2025 anche Stefano Bartezzaghi, Paolo Jedlowski, Marco Ermentini, Tamara Baris, Raffaele Milani, Giampaolo Nuvolati, Gianumberto Accinelli, Roberto Francavilla, Stefano Raimondi, Gianfranco Bandini, Lorenzo Flabbi, Niccolò Nisivoccia e Nicoletta Polla-Mattiot che con le loro testimonianze approfondiranno i temi di questa edizione.

Venerdì mattina è in programma una doppia anteprima con Eva Rigonat, Daria Scarciglia, Maurizio Cimino e Carmen Squeo. Il venerdì sera poi le passeggiate nel borgo accompagnate da esperienze di scrittura, il sabato alle 21.30 appuntamento con "Nel borgo dei canta-storie" e domenica mattina lo spazio dedicato al concorso nazionale "L’albero delle ciliegie. Una storia tira l’altra". Il programma si muove tra presentazioni di testi, tavole rotonde, esperienze di scrittura e ascolto, per mettersi in gioco in prima persona in brevi esperienze di scrittura.