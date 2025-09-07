Emozioni al Memorial Rossi. Cuore, talento e memoria: storia di un successo globale

di Francesco Tozzi

La quarta edizione del Memorial Paolo Rossi è quella dei grandi numeri: 24 compagini tra Italia, Europa e America – Atalanta, Real Madrid, Nuova Alba, Aquila , Inter, New York City Fc, Tegoleto, Bucine, Fiorentina, Ajax, Sangiovannese, CF 2001, Juventus, Benfica, Castel del Piano, Terranuova Traiana, Milan, Zbrojovka Brno, Crescendo, Ancona, Bologna, Targu Mures, Arezzo e Academy Civitanovese – con le partite che si sono disputate tra il comune di Civitella in Valdichiana e i comuni valdarnesi di Bucine, , Cavriglia, Terranuova Bracciolini e San Giovanni Valdarno; 5 i giorni in cui si sono disputate le partite, dalla fase a gironi fino alla finale. Dallo scorso anno, inoltre, la novità della categoria Under 17 femminile. Le ragazze si sono misurate lo scorso week-end in Casentino, nel comune di Pratovecchio Stia, dove la Roma ha vinto il trofeo superando 3-2 il Parma. Sarà Real Madrid-Milan la finalissima dell’edizione 2025 del Memorial Paolo Rossi per la categoria Under 14 maschile in programma questa mattina alle 11 allo stadio comunale Brilli Peri . Prima di loro, alle 9,30, spazio alla finale per il terzo posto tra Benfica e Ajax. I blancos proveranno dunque a conservare il titolo ottenuto nell’edizione 2024. Ieri pomeriggio, invece, in campo tutte le finali di piazzamento dal quinto al ventiquattresimo posto, per definire la classifica completa. Si avvia così alla conclusione il torneo internazionale di calcio che ha visto misurarsi giovani calciatori e calciatrici provenienti da tutto il mondo, uniti nel ricordo dell’eroe di Spagna ‘82 prematuramente scomparso nel 2020.

Giovedì scorso al palazzetto dello sport di Terranuova si è tenuta invece la serata di presentazione del memorial, che ha accolto sugli spalti le 24 squadre protagoniste per l’apertura ufficiale del torneo. Sul palco, guidati dalla presentazione del vicedirettore di Rai Sport Massimo Proietto, si sono alternati ospiti speciali e grandi nomi dello sport italiano come Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente della serie A Femminile Professionistica Figc, Alberto Di Chiara, opinionista ed ex calciatore, Paolo Ghisoni, giornalista di Sky e fondatore LGI. Un momento di emozioni, ricordi e valori che hanno dato il via a una nuova edizione del memorial, pronta a regalare spettacolo dentro e fuori dal campo. Oggi l’attesa conclusione della manifestazione sportiva che mette al centro cultura, dialogo e fair play. Le partite sono trasmesse tutte in diretta sulla piattaforma streaming FIFA+.