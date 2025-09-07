"Eco-Logico Festival" al via. Un mese di eventi sostenibili

Un intero mese di eventi culturali e artistici dedicati a sostenibilità, energie rinnovabili e transizione energetica. La Casa dell’Energia in via Leone Leoni ospita la quinta edizione di Eco-Logico Festival che, da oggi a domenica 28 settembre, alternerà convegni, mostre, presentazioni di libri e mercati sostenibili che permetteranno di focalizzare l’attenzione sulle buone pratiche per un futuro più consapevole e rispettoso dell’ambiente. Il cuore della rassegna, in quest’ottica, sarà la presentazione della prima Comunità Energetica Rinnovabile Aretina per concretizzare pienamente un percorso di transizione energetica sul territorio cittadino.

Il programma di Eco-Logico Festival prenderà il via oggi alle 18 con l’inaugurazione della mostra personale retrospettiva dal titolo “Cinquant’anni di pittura” in cui verrà offerta una panoramica sulle opere e sulla ricerca espressiva del pittore Carmelo Lombardo, esponente italiano del movimento internazionale Figuration Critique. Il secondo appuntamento sarà sabato 13 settembre quando, alle 18, è prevista la presentazione del romanzo “Il fazzoletto color melanzana” dell’autrice, scrittrice e insegnante di biologia Arianna Mortelliti che, per l’occasione, renderà omaggio anche al centenario della nascita di suo nonno: Andrea Camilleri.

Una data centrale sarà mercoledì 24 settembre prima con un convegno inserito tra le iniziative del Disability Pride Toscana che, dalle 9 alle 13, tratterà tematiche connesse alla sicurezza e alla fruizione dell’arte da parte delle persone con disabilità, poi alle 18 con l’incontro “Sostenibilità e investimenti“. Gran finale sarà nel fine settimana del 27 e 28 settembre con l’evento di moda sostenibile e vintage Vinokilo Italia.