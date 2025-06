Perugia, Festival della sostenibilità. EcoSanFra: vince l’arte del rispetto

Oltre 30 ospiti per parlare della sostenibilità in tutti i suoi aspetti: dall’energia all’agricoltura, dal cambiamento climatico alla salute urbana. Torna a Perugia “EcoSanFra“, il Festival dedicato al rispetto, da quello economico, a quello sociale e ambientale. L’appuntamento è a San Francesco al Prato dal 25 al 27 settembre. La manifestazione si ispira al Cantico delle Creature di San Francesco, il testo poetico più antico della letteratura italiana, riproposto qui in una chiave contemporanea per promuovere un dialogo costruttivo e di cooperazione dopo 800 anni dalla sua composizione. Questa seconda edizione girerà intorno a “Frate Sole” come fonte di vita e di energia. Il festival è promosso da Mea Concerti con la compartecipazione della Camera di Commercio dell’Umbria e ideato in collaborazione con Fattoria Creativa e Regusto, in collaborazione con Rai Umbria. La presentazione, ieri, moderata dal giornalista Umberto Berlenghini, al Centro servizi Galeazzo Alessi di Perugia, presenti la consigliera regionale Maria Grazia Proietti, la sindaca Vittoria Ferdinandi, Federico Sisti (segretario generale Camera di Commercio), Maurita Passaquieti (Ecosanfra), Davide Placidi (Ecosanfra), Giovanni Parapini (direttore Rai Umbria).

"EcoSanFra è la risposta a una domanda di senso e di responsabilità che attraversa il nostro tempo - raccontano gli organizzatori Passaquieti e Placidi - È un invito a riconoscere nella sostenibilità una sfida e una straordinaria opportunità di rinascita collettiva e di sviluppo economico responsabile, anche nella nostra regione. Insieme, possiamo immaginare come essere custodi e non padroni della terra, eco di un messaggio antico che ha bisogno di essere ascoltato e tradotto in azione".

Uno sguardo al programma. Si comincia con “Energia intelligente: innovazione digitale, tecnologie energivore e IA”, con Stefano Epifani (Fondazione Sostenibilità Digitale). Secondo panel: cambiamenti climatici e transizione energetica, con Enrico Giovannini, Antonio Ereditato, Pierluigi Sassi. Terzo panel: “Isole di calore e verde urbano”, con Isabella Dalla Ragione (Fondazione Archeologia Arborea).

Quarto panel: agrovoltaico e sfide per l’agricoltura, con Mariangela Lancellotta (Aias) e Angelica De Vito. Spazio ai giovani con Mario Acampa (Junior Eurovision Song Contest) e la performance “Fuoco Sacro”; due convegni della Camera di Commercio sulle Comunià energetiche e le fonti rinnovabili. Lectio magistralis di Stefano Mancuso, neuroscienziato e saggista, sull’intelligenza delle piante.