"Eccellenze. Italiane": vetrina per Inghirami

SANSEPOLCROGrande successo per Inghirami Company di Sansepolcro, le cui camicie (firmate "Ingram") sono fra le 56 "Eccellenze Italiane" in esposizione fino a oggi nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. Una in particolare, disegnata dall’artista Roberto Lanari – anche lui del Borgo – costituisce un omaggio a Mazda, la nota casa automobilistica giapponese ideatrice dell’evento in collaborazione proprio con Inghirami Company e con il patrocinio dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, impegnata nella tutela e promozione del patrimonio manifatturiero del nostro Paese. L’affinità fra i valori della cultura giapponese e di quella italiana è il filo conduttore di un percorso improntato alla valorizzazione del cosiddetto "saper fare". Mazda Italia, in occasione del taglio del nastro, era rappresentata dall’amministratore delegato, Roberto Pietrantonio; per l’Associazione Marchi Storici d’Italia c’era il direttore, Rocco Orefice e per la Inghirami Company era presente Tommaso Inghirami (nella foto), figlio dell’attuale presidente, Giovanni e nipote del fondatore, l’avvocato Fabio. "Con la partecipazione a questo ambizioso progetto non si è voluto semplicemente unire due aziende – ha detto Tommaso – ma far dialogare due culture che, pur geograficamente distanti, condividono gli stessi valori fondamentali. La nostra proposta per l’esposizione è stata quella di un’opera tessile di assoluto pregio, nella quale l’arte incontra l’automotive. Il maestro Roberto Lanari ha trasformato una camicia bianca firmata Inghirami in una tela d’autore, reinterpretando con il suo stile il logo Mazda e la linea iconica della Cosmo".