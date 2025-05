Studenti biturgensi di talento. Raffica di premi per i ragazzi del liceo artistico Giovagnoli

SANSEPOLCROContinuano a dare prova del loro talento creativo gli alunni del liceo artistico "Giovagnoli" di Sansepolcro, che si sono distinti in prestigiose competizioni a livello regionale e nazionale, aggiudicandosi i maggiori riconoscimenti e menzioni speciali. Geovanina Florina Vargas, della classe 3LB, indirizzo architettura e ambiente, ha ricevuto il Premio "Leonardo da Vinci", collegato alla 50esima Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana con sede ad Anghiari, nella categoria "nuove generazioni", grazie al progetto "Harmony Seat". La sua idea propone la progettazione di una panchina ispirata all’Organo del mare di Zara, in Croazia, una gradinata composta da canne d’organo che, con il moto ondoso, riproducono il suono del mare. Gledonia Bazelli, Tommaso Gnoni, Emanuele Raspini, Al Riosello e Antoni Zhou della classe 5LB, indirizzo grafica, sono invece i vincitori della 23edima edizione del Premio Catarsini, ricevuto allo spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso a Firenze.

Il premio è stato istituito, insieme alla Fondazione, nel 2020, su iniziativa della nipote del maestro e di suo marito, in memoria della madre Mity Catarsini. Le opere degli studenti sono tattilmente esplorabili e accessibili a persone cieche e ipovedenti. Viola Polcri, della classe 3LB, indirizzo grafica, ha ricevuto una menzione speciale in occasione del Premio Eleonor Worthington Edizione 2025, grazie alla sua opera "Respingere le barriere… e Vincere! – Push back barriers… and Win!". Il premio è stato istituito nel 2009 in ricordo di Eleanor Worthington, alunna disabile che dal 1998 al 2003 frequentò l’allora istituto d’arte di Urbino, esprimendo in pieno le sue abilità artistiche; la famiglia, gli amici e la scuola hanno voluto trasformare la storia individuale di Eleanor in esperienza collettiva, con l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto i più giovani al tema della disabilità e alla necessità dell’abbassamento delle barriere.

Marianna Maddaluna (nella foto), della classe 3LA, indirizzo design del gioiello, infine, ha ottenuto il primo premio riservato alla categoria "Talents" nella kermesse Oroarezzo, che, per l’edizione numero 34 del 2025, prevedeva il tema "lo specchio del tempo". Marianna vedrà il suo bozzetto diventare un gioiello, grazie alla collaborazione con una delle aziende aretine partner dell’evento e che sarà svelato in occasione del prossimo Summit del Gioiello italiano che IEG (Italian Exhibition Group) organizza ad Arezzo.

C.R.