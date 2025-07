San Giovanni inaugura il Valdarno Jazz Festival 2025

Arezzo, 13 luglio 2025 – Concerto inaugurale del Valdarno Jazz 2025 martedì 15 luglio alle 21,30 in piazza Masaccio a San Giovanni con una delle leggende della scena jazz statunitense e la sua formazione: sul palco Steve Coleman and Five Elements. Compositore e sassofonista fra i più influenti al mondo, Steve Coleman è considerato una figura centrale della musica afroamericana degli ultimi decenni, capace di coniugare jazz, ritmi africani, filosofia e matematica in un linguaggio musicale originale e innovativo. Ad accompagnarlo sul palco, tre musicisti di grande spessore: Jonathan Finlayson alla tromba, Rich Brown al basso e Sean Rickman alla batteria. Insieme formano i Five Elements. La loro è una collaborazione in cui ogni strumento contribuisce contemporaneamente sul piano ritmico e tonale, creando un dialogo continuo, fatto di segnali impliciti e cambi di direzione improvvisi, che ricordano la potenza comunicativa di un cerchio di tamburi.

Un’esperienza immersiva, radicata nella tradizione della diaspora africana, eppure profondamente contemporanea. Il Valdarno Jazz Festival 2025 è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e dei Comuni di San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Figline Incisa Valdarno, in collaborazione con l’Associazione Music Pool. “Anche quest’anno – dichiarano il Sindaco Valentina Vadi e l’Assessore alla cultura Fabio Franchi – il Comune di San Giovanni Valdarno accoglie con convinzione una tappa del Valdarno Jazz Festival. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare un artista del calibro di Steve Coleman, una vera e propria leggenda del jazz mondiale. Sarà uno spettacolo emozionante e di altissimo livello. Un sentito ringraziamento a Valdarno Jazz e a Music Pool per la qualità della proposta e per la continua e proficua collaborazione”.

Torna quindi anche in questo 2025 Valdarno Jazz, la rassegna che porta nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano. Dal 15 luglio al 12 agosto sono 4 i live in programma. Ospite speciale di questa edizione la leggenda della scena statunitense Steve Coleman, sassofonista e compositore tra i più influenti al mondo con un approccio innovativo che fonde tradizione e sperimentazione, incorporando elementi di musica africana, matematica e filosofia. In cartellone anche “Blending the Unconventional”, progetto di tre straordinari artisti, Walter Calloni, Simone Gubbiotti e Gianmarco Scaglia, per una musica senza confini; “Collective Jazz Quintet”, formazione nata per l’occasione da un idea del contrabbassista Gianmarco Scaglia e del batterista Giovanni Paolo Liguori; “Opus Magnum Jazz Group” capitanato da Ettore Fioravanti e Marco Colonna.

Valdarno Jazz è realizzato col sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e dei comuni di San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Figline Incisa Valdarno, in collaborazione con Associazione Music Pool (info Fb: Valdarno Jazz Festival).