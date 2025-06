Inghirami e Mazda, sinergia Expo. Tutela del patrimonio artigianale

di Claudio Roselli

Inghirami Company – gruppo con sede a che spazia dal tessile alla moda fino all’agroalimentare – e l’altrettanto prestigiosa casa automobilistica giapponese della Mazda insieme per un ambizioso obiettivo chiamato "Eccellenze italiane". Oggi a Firenze l’apertura dell’Expo con alle 10 l’accoglienza nel chiostro del Michelozzo a Palazzo Vecchio, cui seguirà alle 10,30 la conferenza stampa nella Sala d’Arme con la presenza di Tommaso Inghirami, director di Inghirami Company; di Roberto Pietrantonio, amministratore delegato di Mazda Italia; di Satoshi Suzuki, ambasciatore del Giappone in Italia; di esponenti dell’amministrazione comunale di Firenze e di rappresentanti dell’associazione MUS.E. Al termine, nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi, la cerimonia del taglio del nastro della mostra, che sarà aperta al pubblico da domani fino a martedì 24 giugno.

Qui sono sono esposte le 56 opere artigianali realizzate durante il tour nazionale promosso da Mazda Italia. Un progetto che ha toccato 56 città italiane, mettendo in luce il talento e la creatività di maestri artigiani locali e raccontando, tappa dopo tappa, il profondo legame tra la filosofia costruttiva giapponese e la tradizione manifatturiera del nostro Paese. Una condivisione di valori fra Giappone e Italia grazie a Mazda e Inghirami Company, fondata nel 1949 dall’avvocato Fabio Inghirami e forte di una lunga storia nella produzione di camicie di altissima qualità, accompagnate dal marchio Ingram e firmate dal pioniere dell’azienda. Sostenibilità, innovazione e tutela del patrimonio artigianale italiano sono le nuove parole d’ordine per una realtà che è fra quelle fondatrici dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, ente di tutela e valorizzazione.

"Siamo entusiasti di essere partner di Mazda in questo ambizioso progetto che unisce due mondi straordinari: quello dell’eccellenza giapponese e quello della tradizione italiana – ha detto il dottor Giovanni Inghirami, presidente del gruppo Inghirami Company nonché figlio dell’avvocato Fabio – e Ingram ha sempre sostenuto iniziative che celebrano l’artigianato e la qualità. ‘Eccellenze Italiane’ rappresenta una piattaforma perfetta per mostrare il valore del nostro patrimonio e la capacità di innovare". Attraverso una rete di eventi in tutta Italia e la creazione di manufatti unici, il progetto vuole mettere in luce la maestria artigianale italiana, promuovendo le realtà locali.