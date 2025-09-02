Corso di fisarmonica con Proxima Music

Un corso di fisarmonica tra le novità dell’anno didattico 2025-2026 di Proxima Music. La scuola cittadina amplia e diversifica ulteriormente la propria offerta formativa con l’avvio della collaborazione con il maestro Gian Luca Stocchi che terrà lezioni rivolte a bambini, ragazzi e adulti per imparare a suonare uno strumento suggestivo, versatile e completo, tra brani che spaziano dalla tradizione popolare alla musica moderna.

L’avvio del corso sarà anticipato da un open day gratuito in programma giovedì 18 settembre nella sede di Proxima Music in via Severi in cui sarà possibile scoprire caratteristiche, curiosità e particolarità della fisarmonica, potendo così vivere un primo approccio alle sette note e un confronto diretto con il docente.

L’insegnamento sarà tenuto da Stocchi che, diplomato in composizione al Conservatorio "Cherubini" di Firenze nel 1999, ha approfondito i propri studi nella direzione d’orchestra e nella fisarmonica classica insieme al maestro Salvatore Di Gesualdo, ottenendo premi e riconoscimenti in alcuni dei più importanti concorsi internazionali. Dopo aver diretto il coro "Città di Sansepolcro" e la camera d’archi "Luigi Mori" di Castello, ha messo la propria esperienza al servizio dei giovani.