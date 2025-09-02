C’è il Maestro Nicola Piovani. Un Premio Oscar a Sansepolcro

Il Festival delle Nazioni fa tappa a Sansepolcro e ospita Nicola Piovani in Piazza Torre di Berta. Sansepolcro si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate borghese, inserito nel calendario del Festival delle Nazioni 2025, la prestigiosa rassegna musicale dedicata quest’anno alla Francia, che dal 28 agosto, e fino al 12 settembre sta portando in Alta Valle del Tevere grandi artisti della scena internazionale.

Stasera alle 21, nella suggestiva cornice di Piazza Torre di Berta, il pubblico potrà assistere al concerto del Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar e tra i più grandi compositori italiani, che presenterà lo spettacolo Note a margine, accompagnato da Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni. Un evento di straordinaria rilevanza artistica, che conferma il ruolo di Sansepolcro come collaboratore protagonista di un festival capace di coniugare musica, cultura e valorizzazione del territorio.

"Accogliere Nicola Piovani nella nostra piazza principale – sottolinea l’Assessora alla Cultura Francesca Mercati – è un onore e una grande occasione per tutta la città. Il Festival delle Nazioni rappresenta da sempre un ponte tra arte e comunità, e Sansepolcro, collaboratore storico della manifestazione, rinnova con entusiasmo la propria adesione. Questo concerto non è solo un appuntamento musicale di altissimo livello, ma anche un’opportunità di promozione culturale e turistica, capace di attrarre spettatori da tutta la Toscana e dall’Umbria".

L’Amministrazione comunale invita cittadini, turisti e appassionati di musica a non perdere questo appuntamento unico, che unisce il prestigio del Festival delle Nazioni al fascino senza tempo di Sansepolcro.