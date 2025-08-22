Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Nicola Piovani al Festival del Borgo
22 ago 2025
CLAUDIO ROSELLI
Cronaca
Nicola Piovani al Festival del Borgo

Subito dopo l'epilogo di Berta Music Festival, non terminerà la carrellata dei vip presenti in piazza Torre di Berta a...

Subito dopo l’epilogo di Berta Music Festival, non terminerà la carrellata dei vip presenti in piazza Torre di Berta a Sansepolcro nell’estate del 2025. Martedì 2 settembre, infatti a esibirsi sarà il celebre pianista Nicola Piovani nell’ambito del Festival delle Nazioni di Città di Castello, che da sempre riserva un concerto o un evento alla città pierfrancescana. L’edizione attuale è quella dedicata alla Francia e il Comune di Sansepolcro è orgoglioso di essere collaboratore dell’importante rassegna che ogni anno unisce cultura, arte e territorio, portando grandi nomi della musica internazionale anche al Borgo. Il maestro Piovani, che è anche compositore e direttore d’orchestra, è stato autore di importanti colonne sonore, lavorando con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano e vincendo il Premio Oscar nel 1999 per le musiche del film "La vita è bella" di Roberto Benigni. E non è tutto: Piovani ha ricevuto quattro David di Donatello e altrettanti premi "Colonna Sonora" e "Nastri d’argento", più due "Ciak d’oro", il "Globo d’oro" della stampa estera e il premio "Elsa Morante". Anche in Francia i riconoscimenti non gli sono mancati: per due volte ha ottenuto la nomination al Cesar, il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria al festival Musique et Cinema di Auxerre. Un altro appuntamento di alto livello che Sansepolcro di appresta a vivere; è pertanto un’occasione unica per vivere la magia della musica in una cornice d’eccezione e sentirsi parte di un festival che unisce cultura, arte e territorio. Il maestro Piovani andrà di fatto a chiudere un altro capitolo dell’Estate al Borgo che lascerà definitivamente il testimone a Le Feste del Palio.

