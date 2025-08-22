Nicola Piovani al Festival del Borgo

Subito dopo l’epilogo di Berta Music Festival, non terminerà la carrellata dei vip presenti in piazza Torre di Berta a Sansepolcro nell’estate del 2025. Martedì 2 settembre, infatti a esibirsi sarà il celebre pianista Nicola Piovani nell’ambito del Festival delle Nazioni di Città di Castello, che da sempre riserva un concerto o un evento alla città pierfrancescana. L’edizione attuale è quella dedicata alla Francia e il Comune di Sansepolcro è orgoglioso di essere collaboratore dell’importante rassegna che ogni anno unisce cultura, arte e territorio, portando grandi nomi della musica internazionale anche al Borgo. Il maestro Piovani, che è anche compositore e direttore d’orchestra, è stato autore di importanti colonne sonore, lavorando con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano e vincendo il Premio Oscar nel 1999 per le musiche del film "La vita è bella" di Roberto Benigni. E non è tutto: Piovani ha ricevuto quattro David di Donatello e altrettanti premi "Colonna Sonora" e "Nastri d’argento", più due "Ciak d’oro", il "Globo d’oro" della stampa estera e il premio "Elsa Morante". Anche in Francia i riconoscimenti non gli sono mancati: per due volte ha ottenuto la nomination al Cesar, il premio del pubblico e la menzione speciale della giuria al festival Musique et Cinema di Auxerre. Un altro appuntamento di alto livello che Sansepolcro di appresta a vivere; è pertanto un’occasione unica per vivere la magia della musica in una cornice d’eccezione e sentirsi parte di un festival che unisce cultura, arte e territorio. Il maestro Piovani andrà di fatto a chiudere un altro capitolo dell’Estate al Borgo che lascerà definitivamente il testimone a Le Feste del Palio.