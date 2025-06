Capannina, il giorno della rinascita. Dopo 7 anni torna stasera ai Giardini

di Maria Rosa Di TermineMONTEVARCHICome l’Araba Fenice risorge a Montevarchi la Capannina e il taglio del nastro delle 19.30 di oggi chiude la riqualificazione di una zona cara ai residenti: il polmone verde in riva all’Arno della ex Colonia fluviale. A invitare la popolazione alla cerimonia di riapertura dello storico punto di ristoro è stato il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini che ha ripercorso le tappe del recupero dell’immobile riacquistato nel 2018 da Palazzo Varchi. Un edificio "iconico", come ha sottolineato l’amministratrice, per la città. Era stato ceduto a suo tempo dal Comune ad un privato come controprestazione per i lavori di rifacimento di piazza Cesare Battisti. Durante il primo mandato dell’attuale prima cittadina, e dopo un contenzioso costato alla casse comunali più di 127 mila euro, lo stabile era rientrato nel patrimonio del municipio e la Giunta si era subito attivata con gli enti preposti per ottenere le necessarie autorizzazioni in grado di superare alcuni vincoli presenti nell’area. Terminato l’iter burocratico si era provveduto a cercare partner per la gestione con una serie di bandi, ma solo la decisione degli amministratori di dare un colpo d’acceleratore al percorso di restauro investendo 120 mila euro di risorse ha segnato la svolta con l’affidamento definitivo. Oggi, dunque, è una giornata particolare che segna il nuovo inizio per il chiosco per decenni riferimento dei montevarchini. "Si completa così – ha proseguito la sindaca nel messaggio di invito all’inaugurazione affidato ai social - il lavoro di riqualificazione e il rilancio portato avanti in questi anni dei Giardini Regina Margherita, dove sono stati realizzati uno spazio per il fitness, un parco giochi per i bambini e la pista ciclabile. Mancava la ciliegina sulla torta della riapertura della Capannina per ridare vita ad una zona centrale per la nostra comunità e che si candida a diventare un luogo importantissimo di aggregazione per i giovani e per le famiglie".

Si tratta di un locale polivalente che può contare anche su circa 370 metri quadri di superfici esterne e, oltre a garantire una proposta gastronomica interessante, l’obiettivo è di riuscire a proporre un’offerta per tutti i gusti con un occhio di riguardo alle nuove generazioni visto che è inserito in un contesto già frequentato da molti ragazzi per la vicinanza con le scuole e le attività sportive. Il programma degli eventi spazierà dalla musica di tendenza alla sessioni di dj set, dalle proiezioni di cinema sotto le stelle, alle lezioni di yoga ma non mancherà la baby dance. L’intento infatti è di rendere nuovamente quell’angolo verde attrattivo per il tempo libero e il relax degli abitanti e di chi nelle sere d’estate vorrà trascorrere ore piacevoli al fresco.