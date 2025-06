Gli chef stellati ora puntano sul ’fine dining’

Si scrive fine dining. E’ il nuovo trend di alta cucina che trova sempre maggiori sponde anche nelle campagne senesi con nuove proposte sempre più orientate verso un stile di mangiare di alto livello, che va oltre la tradizione e la tipicità. La sfida è rendere la tavola un’esperienza a 360 gradi. A Castelnuovo Berardenga, ad esempio, il ristorante La Colonna dell’Hotel Le Fontanelle ha nello chef toscano Francesco Ferrettini l’interprete di una cucina elegante e raffinata. Il legame con i vigneti circostanti (a due passi dalla tenuta Vallepicciola) conferma quanto ormai il legame tra vino, territorio e cucina di alto livello sia essenziale nel brand delle terre di Siena. Ferrettini, dopo le esperienza a Marina di Pietrasanta e al Belmond Castello di Casole, porta avanti una filosofia di cucina in cui si esalta la cultura della tradizione italiana proponendo una varietà di piatti regionali.

Spostandoci a Montalcino colpisce la storia dell’azienda Capanna, della famiglia Cencioni, una delle più storiche produttrici di Brunello. La nuova generazione familiare interpretata da Amedeo ha deciso di alzare l’asticella, affidando al cuoco campano Mirko Cairone (foto), la guida del nuovo ristorante Il Passaggio by Capanna. Dal 3 giugno, giorno dell’apertura del nuovo locale, l’obiettivo è portare a Montalcino una stella Michelin. "Il fine dining deve puntare in alto ed è per questo che ci si sta preparando da mesi – spiega lo chef al Gambero Rosso –. Da inizio anno si studia ogni componente che possa garantire il successo".

