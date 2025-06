Vino Nobile di Montepulciano. Rossi confermato presidente ’Tris’ alla guida del Consorzio

Il Nobile di Montepulciano sceglie la strada della continuità: Andrea Rossi sarà il presidente del Consorzio per il terzo mandato consecutivo. A nominarlo il nuovo Cda che, eletto dall’assemblea lo scorso 30 maggio, ha dato fiducia anche, per il terzo triennio di fila, ai due vicepresidenti Susanna Crociani (Azienda Crociani) e Luca Tiberini (Azienda Tiberini). "Questa conferma unanime – commenta Rossi – riguarda un lavoro di squadra che ha coinvolto tutta la base sociale del Consorzio che in questi anni ha portato a risultati importanti, tra tutti la certificazione di sostenibilità e soprattutto il progetto della terza tipologia di Vino Nobile di Montepulciano, con l’arrivo delle Pievi. Adesso vogliamo consolidare quanto fatto guardando alle sfide future del nostro settore che riguarderanno il consolidamento dei mercati, ma anche una nuova visione del vino pensata per i consumatori di domani".

Rossi, classe 1971, è stato eletto presidente come membro della Vecchia Cantina, alla guida della quale è stato da poco riconfermato per il terzo mandato. Sindaco di Montepulciano dal 2009 al 2019, è attualmente anche presidente di Intesa. Durante i suoi mandati sono stati centrati risultati importanti: nel 2021 è arrivata la certificazione di sostenibilità Equalitas come Consorzio del vino in Italia e poi la nuova tipologia ’Le Pievi’, che ha dato slancio qualitativo a tutta la denominazione. Il rafforzamento della Docg in mercati chiave come quello Usa e la crescita dell’enoturismo sono altri risultati raggiunti nei due precedenti mandati a conferma del fondamentale aspetto della promozione. In tal senso in cantiere nuovi eventi e l’ampliamento della partecipazione delle aziende socie agli eventi. "Nell’assemblea elettiva è stata votata all’unanimità una mozione per l’aumento del costo della fascetta proposto per creare un plafond aggiuntivo da utilizzare in progetti di promozione – spiega Rossi –. Uno sforzo che ogni azienda ha condiviso per continuare a investire in maniera costante in un momento in cui farlo con le risorse comunitarie è più complesso in mercati dove il costo dei servizi è in certi casi raddoppiato".

Il Cda del Consorzio è composto anche dai consiglieri Luca De Ferrari (Boscarelli), Pietro Riccobono (Tenuta Trerose-Bertani Domains), Marta Capucci (La Braccesca/Antinori) Antonio Donato (Tenute del Cerro), Luigi Frangiosa (La Ciarliana). Per Vecchia Cantina di Montepulciano sono stati eletti oltre al presidente, Ilaria Chiasserini, Vinicio Del Toro, Rino Fontana e Filippo Neri.

Giovanni Pellicci