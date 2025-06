Beko, gli operai chiamano. Le istituzioni: "Noi ci siamo"

Avevano denunciato due mesi di silenzio da parte delle istituzioni e della politica dopo la firma dell’accordo Beko al ministero delle Imprese e del made in Italy. Ieri sono arrivate le risposte tanto attese. Il sindaco Nicoletta Fabio ha fissato per giovedì alle 15 l’incontro con sindacati e lavoratori dello stabilimento di Siena, per fare il punto della situazione sul percorso di acquisizione del sito, che vede in prima linea Invitalia e lo stesso Palazzo pubblico. Alla luce del sopralluogo fatto lo scorso maggio dai tecnici dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa e del lavoro parallelo di Sernet, advisor scelto dalla multinazionale turca, qualcosa potrebbe infatti muoversi. Di qui la necessità, da parte dei 299 lavoratori, di capire se all’inizio di luglio, quando è attesa la visita del ministro Adolfo Urso a Siena in occasione del Palio, sarà già stipulato o meno il rogito per il sito di viale Toselli. Il sindaco Fabio, avendo un filo diretto con il Governo, potrà quindi dare risposte ed eventuali chiarimenti. Al contempo, gli occhi sono puntati sul progetto di reindustrializzazione. Di qui la richiesta alla Provincia di procedere con una nuova convocazione del Tavolo di coordinamento, istituito dalla presidente Agnese Carletti, per mettere insieme soggetti istituzionali, la politica, associazioni di categoria e sindacati, con l’obiettivo di rilanciare la produzione a Siena. E proprio ieri è arrivata la tanto attesa risposta: il Tavolo si riunirà martedì 17 giugno alle 15, per capire quali sono i possibili aiuti che il territorio può offrire alla vertenza. Intanto giovedì scorso l’europarlamentare Pd, Dario Nardella, che fin dall’inizio si è schierato a fianco dei lavoratori senesi incontrando in Turchia i vertici della multinazionale, ha partecipato a un’iniziativa al Circolo Arci di Rosia. Qui l’ex sindaco di Firenze, ha telefonato in diretta ai parlamentari Dem che siedono alla Camera, per chiedere loro di intervenire con un’interrogazione al ministro Urso sugli aspetti legati alla cassa integrazione (da attivare con uno strumento legislativo ad hoc) e sull’acquisizione del sito di viale Toselli. Domani invece un pullman di operai sarà ospite a San Galgano, dove verrà ricevuto dai sindaci di Sovicille, Murlo, Monticiano e Chiusdino. Attesa anche la presenza del cardinale Augusto Paolo Lojudice.