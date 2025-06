Farmacie, ’Estate in salute’. Via agli screening gratuiti

Le farmacie comunali non vanno in vacanza, anzi implementano i loro servizi come presidio sanitario fisso a disposizione dei cittadini. Le tre farmacie gestite da Asp città di Siena hanno stilato un fitto programma di screening gratuiti, consulti e analisi, dedicato a diverse patologie stagionali, che si terranno nei prossimi martedì estivi, secondo un calendario già disponibile.

Il primo appuntamento è martedì ed è dedicato a ‘L’importanza della prevenzione delle patologie della pelle esposta al sole: l’uso appropriato di protezioni ed integratori nella prevenzione degli eritemi’. Si prosegue il 17 giugno con ‘Soluzioni naturali per il controllo e la perdita del peso: integratori e body care’, e il 24 giugno con ‘Ricaricati con i sali minerali e ritrova energia per affrontare le alte temperature’. Il programma ripartirà il 15 luglio con l’appuntamento ‘Tieni d’occhio la tua pressione: misurazione della pressione arteriosa e consigli per contenerla’ e il 29 luglio con ‘Prenditi cura dei tuoi piedi’.

Il 5 agosto l’attenzione sarà nuovamente puntata sul caldo estivo e la necessità di prestare attenzione, con ‘Ricaricati con i sali minerali e ritrova energia per affrontare le alte temperature’ mentre il 26 agosto sarà dedicato alle ‘Piccole patologie venose’. Infine il 9 settembre, l’ultimo appuntamento di questa prima serie di appuntamenti con ‘Analisi della pelle’.

I servizi saranno disponibili senza bisogno di prenotazione nelle farmacie comunali 1,2 e 3 rispettivamente in Viale Vittorio Veneto 21, Via Aretina 32 e alla stazione ferroviaria. "Sono appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla consulenza, grazie ai quali vogliamo mostrare ancora una volta la nostra vicinanza alla clientela e alla città – spiega Guido Pratesi, presidente Asp –. Per noi è importante l’aspetto confidenziale per i pazienti".

"Quello che proponiamo con ‘Estate in salute’ è un esempio concreto di come la farmacia dei servizi possa rappresentare una risorsa strategica per il territorio – dice il direttore di Asp, Rocco Lerose –. Le farmacie comunali non sono soltanto punti di dispensazione del farmaco, ma veri e propri presìdi sanitari di prossimità, capaci di offrire prevenzione, orientamento e supporto personalizzato ai cittadini".

Paolo Savigni, direttore delle Farmacie Asp, conclude: "Le tre farmacie comunali cittadine mettono al servizio della comunità le professionalità del personale che nel tempo ha effettuato un importante percorso formativo. Nel ventennale di Asp Città di Siena abbiamo pensato queste iniziative per consolidare un percorso di prevenzione".