Scuola Basket Arezzo conferma Alessio Fioravanti per la serie B interregionale

La Scuola Basket Arezzo ha spuntato la prima casella della sua lista in vista della prossima stagione. Alessio Fioravanti, infatti, è stato confermato in panchina anche per la prossima serie B interregionale. Il tecnico livornese si è meritato la conferma dopo gli ottimi risultati raggiunti nell’annata da poco conclusa, culminata con la salvezza con largo anticipo e con l’accesso alle fasi finali dei playoff promozione, dove la Sba si è arresa solo ai quarti di finale. "Sono molto felice di continuare il percorso in un club che ha subito accolto me e la mia famiglia con molto entusiasmo e in cui si può lavorare bene". Queste le prime parole di coach Fioravanti dopo l’annuncio. "Ringrazio la società per la fiducia, lo staff per il supporto quotidiano – ha aggiunto – e soprattutto i giocatori, che hanno dimostrato grande impegno e disponibilità e con cui abbiamo raggiunto un risultato storico per la società. Da ora però il passato non conta più perché sappiamo che ci aspettano nuove sfide: il nostro obiettivo è continuare a crescere con ambizione, lavoro e umiltà". Soddisfazione anche per il presidente Mauro Castelli: "Sono molto contento di questo accordo che è una naturale conseguenza di quanto vissuto insieme. Fioravanti ha lavorato bene in questa stagione: con la sua capacità e la sua passione siamo pronti ad affrontare insieme le prossime sfide". Una sfida importante è rappresentata dalla nuova formula del campionato, che tornerà all’antico: gironi da sedici squadre senza play-in tra gironi limitrofi. Al termine della stagione regolare da trenta partite, dunque, playoff promozione tra le prime otto, retrocessione per l’ultima classificata e playout per le squadre dal quintultimo al penultimo posto. La società ora si metterà al lavoro per costruire il nuovo roster: la prima situazione da valutare è quella del playmaker argentino Facundo Toia, leader tecnico della squadra aretina.