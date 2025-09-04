Calciomercato dilettanti

Proseguirà in Eccellenza la carriera di Leonardo Verdelli. Il centrocampista classe 2002, vincitore del titolo Berretti con la Primavera dell’Arezzo alcune stagioni fa, ha salutato il Foiano poche settimane dopo la retrocessione dal massimo torneo regionale per i dilettanti in Promozione. Verdelli, al centro dell’interesse di alcuni club aretini, alla fine ha deciso di accettare l’offerta del Figline al quale si è legato nei giorni scorsi per la prossima stagione sportiva.

Si muove anche la Castiglionese. I viola hanno presentato sui propri canali social il centrocampista classe 2007 Samuele Palazzi che arriva dalla Juniores regionale dell’Olmoponte. Sempre la Castiglionese ha raggiunto l’intesa con l’attaccante classe 2005 Gregorio Ligi, in passato nelle giovanili del Torino ed ex di Gubbio, Sansepolcro e lo a scorso anno al Pontevalleceppi.

Classe 1997 invece per il difensore ufficializzato dalla Baldaccio Bruni di Mario Palazzi. Si tratta di Yuri Beers, esperto centrale classe che in passato ha vestito le maglie di Sansepolcro, Pietralunghese e Lama. Scendendo in Promozione il Montagnano ha rinforzato il proprio attacco scegliendo il 2006 Ettore Rubbioli, ex San Donato.

Il Foiano invece ha scelto Alessandro Abboccato (classe 2006) attaccante che nella scorsa stagione ha messo a segno 23 gol con la Juniores della Sansovino. Dopo l’arrivo di Ombra al Casentino Academy da decifrare il futuro di Paoli, titolare nella passata stagione e portiere di affidabilità, adesso chiuso dall’ex Follonica Gavorrano e Renate.