Andrea Babbi a capo dell’istituto su traporti e logistica

Andrea Babbi è il nuovo presidente dell’Istituto sui Trasporti e la Logistica. Prende il posto di Guido Fabbri che presieduto l’istituto negli ultimi anni.

Definito anche il nuovo Consiglio di amministrazione: oltre a Babbi, ne fanno parte Daniela Freddi, in rappresentanza della Città Metropolitana di Bologna, Sara Perotti del Politecnico di Milano, in rappresentanza dei soci universitari, Cinzia Valbonesi, in rappresentanza degli enti soci ravennati nonché dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, e Antonio Schinardi in rappresentanza dei soci piacentini.