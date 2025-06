Vertici dell’Autorità portuale. Montaresi torna a fare la segretaria

Il commissario straordinario dell’Adsp del Mar Ligure Orientale Federica Montaresi nella giornata di martedì ha rimesso ieri il suo mandato. Riprenderà il suo ruolo di segretaria generale e si rimetterà a disposizione del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito dell’iter di designazione e nomina dei nuovi vertici dell’ente. "Conosco profondamente l’ente e tutti i progetti e le questioni che interessano il sistema portuale e durante gli otto mesi di gestione commissariale ho seguito personalmente tutti i dossier – commenta l’ingegner Montaresi –. Non abbiamo perso neppure un secondo. Abbiamo portato avanti con continuità tutti i progetti e i lavori nell’interesse del sistema portuale del Mar Ligure Orientale e dell’intero Paese. Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me in questi mesi passaggi importanti per lo sviluppo dei porti della Spezia e Marina di Carrara – prosegue Montaresi –. A cominciare da tutti i dipendenti dell’ente, i comandanti delle due Capitanerie di porto, l’ammiraglio Piero Pellizzari, le amministrazioni comunali e regionali, le istituzioni e le associazioni di settore tutte e le organizzazioni sindacali, e gli operatori, che insieme all’Adsp, hanno deciso per la prima volta di costruire una sinergia virtuosa tra pubblico e privato anche in campo internazionale. Un ringraziamento particolare vorrei rivolgerlo al ministro Matteo Salvini per la fiducia che mi ha accordato e, in particolare modo, un grazie al viceministro Edoardo Rixi e a tutta la struttura del Mit per non aver mai fatto mancare il loro sostegno e la loro collaborazione. Riprendo il ruolo di segretario generale – conclude Montaresi –, che ho sospeso lo scorso ottobre, con lo stesso entusiasmo per lavorare nell’interesse dei porti di Spezia e Marina di Carrara".

Ora non resta che aspettare che la nomina di Bruno Pisano, indicato del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, diventi ufficiale. Da tempo si aspettava questa nuova nomina, che è stata preceduta dalle dimissioni dell’ex presidente Mario Sommariva e dalla reggenza del commissario straordinario Federica Montaresi. Pisano è un doganalista iscritto dal 1989 all’Albo professionale degli spedizionieri doganali, socio e amministratore del Centro di assistenza doganale Cad Sernav, che gestisce attività di consulenza e di servizi doganali.