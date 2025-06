"Almeno nevicasse". Il laboratorio di Sarteanesi

Un maglione, ago e filo: strumenti semplici che diventano un kit di sopravvivenza emotiva e creativa. È da questa immagine che prende vita "Almeno nevicasse", il laboratorio condotto da Francesca Sarteanesi, attrice, autrice e artista poliedrica, aperto a tutti e completamente gratuito. Il laboratorio si svolgerà presso Bibliocoop alla Coop Saione, ad Arezzo, oggi dalle 17 alle 20, domani e giovedì dalle 9 alle 12, con una restituzione finale prevista per giovedì 19 giugno alle ore 18:30. Il laboratorio, realizzato in collaborazione con la Sez. Soci Coop Arezzo di Unicoop Firenze, è parte dell’ampio progetto ideato da Officine della Cultura con Fondazione Cr Firenze, nell’ambito della 5ª edizione del Bando Partecipazione Culturale – Periferie. Info e iscrizioni presso Officine della Cultura, tel. 0575 27961 – 338 8431111. "Almeno nevicasse" nasce dal desiderio profondo di trovarsi e ritrovarsi insieme, di condividere pensieri, parole e silenzi, riscoprendo il piacere dell’incontro. Un gesto semplice e rivoluzionario allo stesso tempo: sedersi accanto, ascoltarsi, lasciar emergere tracce di sé e accoglierle con ago e filo. Un laboratorio che si propone come un rito collettivo, dove il ricamo diventa uno spazio di cura, di memoria e di invenzione, aperto a chiunque senta il bisogno di stare, di raccontare e di creare qualcosa con le mani e con il cuore. Due saranno i momenti del laboratorio. Nella prima parte si andrà alla ricerca del materiale vivo, attraverso interviste, dialoghi ed esercizi per far affiorare storie, emozioni e immagini. Nella seconda parte ogni partecipante sarà invitato a ricamare il proprio maglione, trasformandolo in un oggetto unico e narrativo.