Arezzo Wave, Sangiorgi scrive al sindaco: "Tutti i vincitori regionali alla finale"

AREZZO"Sarebbe davvero molto bello se il sindaco di Arezzo rispondesse alla richiesta di far partecipare tutti i vincitori regionali di Arezzo Wave alla finale. È un gesto importante, simbolico, ed è giusto dare la stessa opportunità a tutti". E’ Giuliano Sangiorgi (nella foto), voce dei Negramaro, a dirlo in un video; un appello il suo, in sostegno ad Arezzo Wave, che si unisce a quello di 20 responsabili regionali del festival e a migliaia di giovani artisti che ogni anno trovano in Arezzo Wave un’occasione concreta di visibilità, formazione e crescita. L’organizzazione del festival ha già annunciato che la finale nazionale si svolgerà ad Arezzo il 3 e 4 ottobre, con l’obiettivo di accogliere tutti i vincitori regionali e di rafforzare ulteriormente il legame tra il festival, la città e il territorio nazionale. In quell’occasione sarà anche presentato il primo volume del libro "Arezzo Wave – I millennio (1987-1999)", con la partecipazione di numerosi ospiti delle prime edizioni del festival, che verranno invitati a raccontare quegli anni irripetibili. Un progetto editoriale e culturale che punta a lasciare una memoria viva e condivisa del ruolo avuto da Arezzo nella promozione dei nuovi linguaggi artistici in Italia. "È il momento di fare un passo in avanti – dichiara Mauro Valenti, fondatore e presidente della Fondazione Arezzo Wave Italia – L’appello di Giuliano è un gesto d’amore per la musica e per il nostro progetto. Ci auguriamo che anche il sindaco e l’amministrazione comunale possano esprimere in modo pubblico e concreto il loro sostegno, per accompagnare il festival verso una nuova fase di sviluppo nazionale". Arezzo Wave con il sostegno di voci autorevoli del panorama musicale italiano, guarda con forza e speranza al futuro.