Albertini, il sale della fisica. Ecco l’intelligenza artificiale

Torna l’edizione 2025 di Warehouse Decibel Fest, un festival i cui protagonisti saranno più che mai i ragazzi, la formazione e il loro futuro. Oltre al concerto che ogni anno chiude l’estate musicale aretina e porta in città artisti e band tra le più interessati e originali del panorama nazionale indie, elettronico, rap, rock, pop e alternative, quest’anno si svolgeranno due appuntamenti dedicati alla scienza e alla formazione. Oggi presso l’impianto di recupero integrale a San Zeno, si terrà un campus dedicato agli studenti che hanno appena terminato con profitto le scuole superiori. Il programma prevede una lezione- incontro con il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini e successivamente con professionisti e docenti universitari su ambiente, energia, sostenibilità, salute, economia circolare. Tutti coloro che completeranno il percorso formativo, riceveranno la Zero Spreco Card del valore di 300 euro. Alle 18.30, negli stessi spazi, Valerio Rossi Albertini terrà invece la conferenza dal titolo: "Intelligenza artificiale- Interrogativi e Opportunità", stavolta aperta al pubblico. L’ultima grande sfida del nostro tempo apre dubbi e opportunità da affrontare con consapevolezza, soprattutto nella vita quotidiana. Ambiente, salute, cultura e musica sono un connubio che da dodici anni porta migliaia di cittadini, giovani e famiglie provenienti da tutta Italia a conoscere il progetto "Zero Spreco" e l’impianto di recupero integrale. Domani appuntamento sotto il palco allestito nel cuore dell’area verde di Zero Spreco. Quest’anno suoneranno Nhila, PlantsPlay, Neoprimitivi, Fuck Your Clique e Psicologi. Nato nel 2019, gli Psicologi sono un duo indie, rap e it-pop composto da Drast, al secolo Marco De Cesaris e Lil Kvneki, pseudonimo di Alessio Akira Aresu, entrambi classe 2001 e con una gavetta solista nell’underground alternativo italiano. Il loro primo album esce nel 2020, Millennium Bug. A fine 2024 è uscito "DIY". "Sarà una grande festa musicale con gruppi seguitissimi dai giovani, ci sono già tante richieste di partecipazione e grande attesa- ha detto Paco Mengozzi, direttore artistico di Warehouse Decibel Fest. Il concerto si inserisce nell’ambito dei progetti ‘Zero Spreco’, con il campus dedicato ai neodiplomati e la ‘Zero Spreco Card’: il festival musicale è elemento finale che permette di visitare e conoscere il lavoro che viene svolto ogni giorno nell’impianto. I giovani sono invitati a partecipare, a conoscere e sensibilizzarsi a queste importanti attività".