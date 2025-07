Kilowatt Festival con 45 spettacoli. Madrina è la danzatrice Giordano

di Claudio Roselli

"Un’invincibile estate". Non ci riferiamo al caldo opprimente ma allo slogan che accompagna l’edizione numero 23 di Kilowatt Festival, in programma a da venerdì 11 a sabato 19 luglio. A ispirare questa invincibile estate, che sentiva di avere scoperto in mezzo all’inverno, è lo scritto del filosofo francese Albert Camius, lo stesso che alla fine della sua vita avrebbe voluto tornare proprio a e trovare una casa dai muri spessi e dalle fresche stanze, con una finestra dalla quale poter ammirare la sera che scende sulla valle. L’evento di elevato spessore culturale diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci dell’associazione CapoTrava/Kilowatt, con il contributo della Fondazione Cr Firenze, prevede 45 spettacoli dei quali oltre la metà – esattamente 24 – sono anteprime, prime assolute, nazionali ed eventi in esclusiva; e poi 54 repliche, 9 concerti, 9 dj-set, laboratori, incontri e la Summer School su performing arts e digitale.

"Abbiamo la sensazione, spesso, di trovarci dentro un interminabile inverno: nelle parole che vengono usate, violente, rabbiose, nella sofferenza antica e senza fine di interi popoli, nelle difficoltà quotidiane di sempre più persone, in una società che si sta impoverendo di tutto, di beni materiali così come spirituali. Eppure noi ci ostiniamo a credere che in ognuno di noi ci sia un’invincibile estate, una forza luminosa a cui appigliarsi per trasformare la sopravvivenza in esistenza. L’arte cerca di tenere in vita e nutrire questa luce: non ci cambia la vita, non risolve i problemi, però ci porta in contatto con ciò che in noi è più vivo, profondo e fertile. Che la vostra estate sia invincibile, sempre", spiegano Lucia Franchi e Luca Ricci.

Madrina di Kilowatt Festival 2025, la coreografa, danzatrice e pedagoga Raffaella Giordano, protagonista di un ricco programma di eventi – dall’11 al 13 luglio – volti ad approfondire la sua visione artistica e il suo contributo alla scena contemporanea. Protagonista della danza italiana, Giordano si è formata come interprete con Carolyn Carlson e Pina Bausch.

In prima assoluta e nazionale debutteranno al festival i nuovi lavori di teatro della compagnia Licia Lanera, di quotidianacom, di Menoventi e Teatri di Vita che porta a Kilowatt "Sette bambine ebree. Un’opera per Gaza" di Caryl Churchill, tra le più note drammaturghe inglesi contemporanee. E ancora, in anteprima, il nuovo spettacolo del regista Stefano Cordella che rilegge Madame Bovary di Flaubert e Andrea Cosentino, in un happening ironico e intelligente sul tema dell’intelligenza artificiale. Tra le protagoniste affermate del teatro contemporaneo sarà ospite del festival Federica Rosellini, due volte Premio Ubu come Migliore Attrice Under 35, in scena con "Ivan e i cani" di Hattie Naylor, un assolo intimo, ispirato alla vera storia di un bambino di quattro anni abbandonato negli anni ’90 per le strade di Mosca e cresciuto da una muta di cani randagi; mentre, tra le giovani proposte, l’attore e regista genovese Pietro Giannini con il monologo sulla tragedia del Ponte Morandi. E ancora, in cartellone, gli spettacoli di Luisa Borini, Elvira Buonocore - Progetto Nichel, compagnia Archiviozeta.