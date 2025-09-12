Torna "Prenota libro": sconti, premi e solidarietà. Cresce il servizio scolastico di Unicoop Firenze

AREZZOSettembre è il mese delle spese scolastiche e Unicoop Firenze torna a sostenere le famiglie con il servizio "Prenota libro", che permette di acquistare testi scolastici con sconti riservati ai soci: 15% su libri di medie e superiori e 5% su quelli universitari, con 500 punti premio al primo ordine e ritiro in 47 punti vendita della Toscana. Accessibile online su www.coopfirenze.it, il servizio conferma anche nel 2025 la sua utilità: da giugno a oggi sono stati registrati oltre 48.500 ordini (+6% rispetto al 2024) per più di 340mila copie (+4%). La spesa media per ordine resta sui 200 euro, con circa sette testi per famiglia.

Non solo libri: fino al 24 settembre, nel catalogo scuola sono disponibili sconti su dizionari, zaini, diari e cancelleria. A sostegno delle famiglie più fragili, torna anche la raccolta scolastica promossa da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie: domani in viale Amendola e in via Vittorio Veneto, soci e clienti potranno acquistare materiale scolastico che sarà donato a bambini e ragazzi toscani.

L’iniziativa coinvolge la rete Pollicino e oltre 200 associazioni di volontariato locali, e nel 2024 ha permesso di distribuire 162mila confezioni di materiale scolastico. "La raccolta non è solo un gesto di generosità – spiegano Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie – ma un contributo concreto contro la povertà educativa, fenomeno che limita le opportunità dei giovani". Totem informativi e isole dedicate nei punti vendita guideranno i clienti nella scelta dei prodotti da donare, da quaderni e penne a goniometri e album da disegno, con volontari presenti all’uscita per raccogliere le donazioni e destinarle agli studenti.