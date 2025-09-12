Presto la visita dei ragazzi di Neuchâtel

SANSEPOLCROIn occasione del Palio della Balestra di dopodomani in piazza Torre di Berta fra Sansepolcro e Gubbio, la città pierfrancescana accoglierà una delegazione di giovani rappresentanti del consiglio dei giovani della città gemellata di Neuchâtel. La presenza della delegazione elvetica conferma lo spirito di apertura e scambio che da sempre contraddistingue le Feste del Palio, non solo come momento di rievocazione storica, ma anche come occasione di incontro tra culture e comunità diverse. Le città gemellate sono infatti invitate ogni anno a partecipare a questa manifestazione, che rappresenta uno dei più significativi simboli identitari della città biturgense. L’amministrazione, tramite l’assessore Valeria Noferi (nella foto), ha commentato: "Il legame con le città gemellate è un patrimonio prezioso che intendiamo rafforzare, soprattutto attraverso i giovani. La partecipazione del consiglio dei giovani di Neuchâtel al Palio della Balestra è un segnale importante di amicizia e collaborazione. È un’opportunità per far conoscere ai nostri coetanei la storia e le tradizioni di Sansepolcro, ma anche per aprirci a nuove esperienze di dialogo e crescita reciproca. Siamo certi che sarà un incontro arricchente per tutti".Il Comune esprime soddisfazione per la partecipazione della delegazione svizzera e rinnova l’invito alla cittadinanza a prendere parte agli eventi delle Feste del Palio, che anche quest’anno si confermano come momento centrale della vita culturale e sociale di Sansepolcro.C.R.