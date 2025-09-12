Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica pizzerieCaso CocciTramvia FirenzeCubo NeroFunghiTaxi solidale
Acquista il giornale
CronacaPresto la visita dei ragazzi di Neuchâtel
12 set 2025
CLAUDIO ROSELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Presto la visita dei ragazzi di Neuchâtel

Presto la visita dei ragazzi di Neuchâtel

SANSEPOLCRO In occasione del Palio della Balestra di dopodomani in piazza Torre di Berta fra Sansepolcro e Gubbio, la città pierfrancescana...

SANSEPOLCRO In occasione del Palio della Balestra di dopodomani in piazza Torre di Berta fra Sansepolcro e Gubbio, la città pierfrancescana...

SANSEPOLCRO In occasione del Palio della Balestra di dopodomani in piazza Torre di Berta fra Sansepolcro e Gubbio, la città pierfrancescana...

SANSEPOLCROIn occasione del Palio della Balestra di dopodomani in piazza Torre di Berta fra Sansepolcro e Gubbio, la città pierfrancescana accoglierà una delegazione di giovani rappresentanti del consiglio dei giovani della città gemellata di Neuchâtel. La presenza della delegazione elvetica conferma lo spirito di apertura e scambio che da sempre contraddistingue le Feste del Palio, non solo come momento di rievocazione storica, ma anche come occasione di incontro tra culture e comunità diverse. Le città gemellate sono infatti invitate ogni anno a partecipare a questa manifestazione, che rappresenta uno dei più significativi simboli identitari della città biturgense. L’amministrazione, tramite l’assessore Valeria Noferi (nella foto), ha commentato: "Il legame con le città gemellate è un patrimonio prezioso che intendiamo rafforzare, soprattutto attraverso i giovani. La partecipazione del consiglio dei giovani di Neuchâtel al Palio della Balestra è un segnale importante di amicizia e collaborazione. È un’opportunità per far conoscere ai nostri coetanei la storia e le tradizioni di Sansepolcro, ma anche per aprirci a nuove esperienze di dialogo e crescita reciproca. Siamo certi che sarà un incontro arricchente per tutti".Il Comune esprime soddisfazione per la partecipazione della delegazione svizzera e rinnova l’invito alla cittadinanza a prendere parte agli eventi delle Feste del Palio, che anche quest’anno si confermano come momento centrale della vita culturale e sociale di Sansepolcro.C.R.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Palio