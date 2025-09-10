Al via le lezioni di danza e ginnastica con il Dopolavoro Ferroviario

L’Associazione Dopolavoro Ferroviario, con una storia che sfiora il secolo, si dedica alla gestione del tempo libero non solo per i dipendenti e i pensionati del Gruppo Ferrovie dello Stato, ma per tutti i cittadini. Come stabilito dallo statuto, promuove iniziative legate allo sport, al turismo, alla cultura e a progetti sociali, contribuendo alla formazione personale e al benessere fisico dei propri soci.

Lo sport, da sempre considerato un elemento centrale delle attività del Dopolavoro Ferroviario di Arezzo, rappresenta un importante momento di aggregazione e intrattenimento. L’associazione organizza passeggiate per esplorare il territorio, tornei dilettantistici di calcio e calcetto, e uscite ciclistiche all’insegna della socialità più che della competizione.

A partire dal 22 settembre, il Dopolavoro Ferroviario di Arezzo lancia una nuova stagione di corsi di danza e ginnastica presso la sede in via Piero della Francesca, 5, nei pressi della Stazione Ferroviaria. L’offerta del Dopolavoro Ferroviario di Arezzo, con la direzione artistica di DancingDance Studio, è ampia e variegata, rivolta a tutte le età, dai più piccoli agli adulti. I corsi sono tenuti da docenti qualificati, offrendo così l’opportunità di praticare sport in una sede storica dotata di ogni comfort.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione via e-mail a [email protected] oppure telefonare al numero 0575 302766 o semplicemente inviare un messaggio whatsapp al numero 392 5985684.

Dopo un anno, conclusosi con un bellissimo spettacolo al Teatro Pietro Aretino, i corsi riprendono sotto la Direzione Artistica della Maestra Elena, con la possibilità di prenotare una lezione di prova gratuita per scoprire la scuola e scegliere il percorso più adatto.

"La danza è simile all’amore - afferma Prem, insegnante di danze orientali - perché al termine di ogni performance, lascia il cuore a battere forte, in attesa della prossima volta". "La danza è disciplina e comunicazione" dice Elena, insegnante di moderna.