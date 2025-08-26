A San Zeno maratona della musica: "Psicologi" al Warehouse Festival

Con Psicologi, Fuckyourclique, Anastasio, fino al 13 settembre, Arezzo ospita una nuova edizione del Warehouse Decibel Festival. Nato nel 2014 con l’obiettivo di unire la musica alla sensibilizzazione ambientale, il festival è cresciuto negli anni ospitando artisti di fama nazionale e internazionale, promuovendo anche i talenti locali e diffondendo buone pratiche su riciclo, riuso e riduzione degli sprechi, in collaborazione con il progetto Zero Spreco di Aisa Impianti S.p.A.

L’edizione 2025 si articola in sette eventi gratuiti, con una proposta che spazia dal jazz alla musica elettronica, passando per dibattiti ambientali e una grande giornata finale di concerti. Tra gli eventi in cartellone alcuni appuntamenti jazz. Il 9 settembre dalle ore 18:00 alla Casa dell’Energia, in via Leone Leoni ad Arezzo, dibattito ambientale più concerto e incontri con esperti su temi ambientali dal riciclo, a riuso e riduzione degli sprechi; e a seguire, concerto di musica jazz elettronica con giovani artisti.

Il giorno dopo il 10 settembre dalle ore 18 sempre alla Casa dell’Energia un nuovo dibattito ambientale del ciclo di incontri e approfondimenti; seguiti da musica elettronica e jazz dal vivo. L’11 settembre dalle ore 18:00 alla Casa dell’Energia l’ultimo dei tre appuntamenti culturali; e l’esibizione musicale serale di giovani talenti.

Il clou si svolgerà il 13 settembre dalle ore 16:00 fino a tarda serata appuntamento nell’Area Verde del Termovalorizzatore Aisa Impianti, a San Zeno con la Giornata Finale del Festival – giunto alla 12ª edizione – e i concerti a ingresso gratuito del Warehouse Decibel Festival. Nel pomeriggio si alterneranno band locali emergenti e affermate; e la serata conclusiva vedrà sul palco Psicologi, Fuckyourclique, Anastasio.