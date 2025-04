Colpaccio fortunato a Viareggio, gioca e vince 100mila euro

Viareggio (Lucca), 23 aprile 2025 – Un colpaccio davvero fortunato, quello centrato in una ricevitoria di piazza Giuseppe Mazzini a Viareggio: un ignoto scommettitore ha infatti centrato una vincita con un “9 doppio oro” al concorso del gioco 10eLotto di martedì 22 aprile, come riporta Agipronews.

La vincita ha fruttato al giocatore la bella cifra tonda tonda di 100mila euro, cifra che peraltro ha fatto segnare la vincita più alta della giornata. Una cifra lorda, ovviamente, che dovrà essere sforbiciata per effetto della cosiddetta “tassa sulla fortuna” che riporta allo Stato una bella fetta della vincita. PerchéP, si sa, alla fine il banco vince sempre...

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,28 miliardi da inizio anno.