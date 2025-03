Superenalotto in Toscana, quelle vincite non reclamate: la Sisal cerca ancora i fortunati

Firenze, 4 marzo 2025 – Tre vincite al Superenalotto sono ancora “disperse” in Toscana. I vincitori infatti non si sono ancora fatti avanti. E adesso Sisal lancia un appello.

A dicembre 2024 SuperEnalotto ha lanciato l’iniziativa speciale “regala un sogno” dove mille erano i premi garantiti, ciascuno da dieci mila euro, con un montepremi totale di dieci milioni di euro nell’arco di quattro concorsi speciali consecutivi. Tanti sono gli italiani che hanno deciso di sfidare la sorte, sia online che nei punti vendita Sisal di tutta Italia, nel tentativo di vincere uno dei mille premi in palio.

E, mentre i fortunati vincitori hanno già provveduto a ritirare i loro premi, i riflettori sono concentrati in particolare sulle tre vincite “disperse”. Una disattenzione che al momento costa cara ai tre vincitori, i quali non hanno ancora oggi provveduto a ritirare il loro premio da diecimila euro.

“Si ricorda a tal proposito – dice Sisal – l’importanza di verificare i codici alfanumerici univoci presenti nella ricevuta di gioco per scoprire se si rientra tra i vincitori e soprattutto il rispetto delle scadenze previste per riscuotere la vincita”.

Di seguito riportiamo le località delle vincite in attesa di riscossione.

Per l’estrazione n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, 2 sono i premi non ancora riscossi di cui ricordiamo la scadenza prevista per il prossimo 17 marzo 2025:

Follonica (GR) – P.d.V. Sisal Tabacchi di Battaglia Raul situato in Via Roma, 72 Firenze (FI) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Binazzi situato in Via Senese, 270A

Estrazione n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 di cui 1 è il premio non ancora riscosso in scadenza il 20 marzo 2025:

Montelupo Fiorentino (FI) – P.d.V. Sisal Tabaccheria Ricevitoria San Rocco situato in Piazza San Rocco, 13/14

“Questo è l’ultimo appello – dice Sisal – che rivolgiamo ai mancati vincitori per ritirare i premi da dieci mila euro. Per i quali ricordiamo che i termini per la riscossione - pari a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 17, 19, 20 o 21 marzo 2025 a seconda della data del concorso giocato”.