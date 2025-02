'Gratta e vinci’ da 2 milioni d’euro, un ‘grazie’ sulla fotocopia al tabaccaio. “Ma non ho conferme”

Montecastrilli (Terni), 24 febbraio 2025 – La fotocopia di una biglietto di un gratta e vinci con la megavincita di due milioni di euro e un appassionato “Grazie!“. Numero vincente: 14. E’ quanto è stato recapitato nella serata di sabato scorso alla tabaccheria-ricevitoria Passagrilli nella frazione di Casteltodino.

Il tam tam tra i residenti ha fatto il resto e la voce della maxivincita si è ben presto diffusa. “Abbiamno ricevuto la fotocopia del biglietto che sembra vincente – conferma il titolare dell’esercizio commerciale, contattato nel primo pomeriggio di ieri – il fatto è che non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale della vincita. Non abbiamo verifiche in questo senso. E’ la prima volta che ci troviamo di fronte ad una vincita di questa entità, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali”.

Attese quindi nella giornata odierna. Di sicuro la fotocopia riproduce un “gratta e vinci“ milionario. Si tratterebbe di un tagliando del tipo Miliardario al costo di dieci euro. “Il numero vincente risulta il 14 - continua il titolare della ricevitoria”. Se la vincita non ha ancora tutti i crismi dell’ufficialità, ancora più incerta è inevitabilmente l’identità del presunto vincitore che non si esclude affatto sia comunque del luogo, dove mantenere l’anonimato potrebbe essere più difficile.

Un precedente si registrò a Terni nel febbraio 202, con la vincita che risaliva a qualche mese prima ma era stata tenuta celata, come richiesto dal vicitore. Due milioni con un “gratta e vinci 50X“, al costo di dieci euro. Numero fortunato il 17. La supervincita è stata realizzata alla Tabaccheria Battisti di viale Cesare Battisti 62. Il vincitore risultò noto, almeno ai titolari dell’esercizio: un filippino di circa trent’anni, cliente abituale, che dal momento della vincita però non si era più visto.

Ste.Cin.