Arezzo, 28 agosto 2025 – Alla Ginestra aperte le iscrizioni per il Corso gratuito di “Avvicinamento alla Tecnologia Digitale per principianti”

Sono aperte le iscrizioni al Corso gratuito di "Avvicinamento alla Tecnologia Digitale per principianti", che si terrà presso la Biblioteca Ginestra Fabbrica della Conoscenza. Le lezioni, condotte da Rossano Di Bartolomeo, inizieranno il prossimo 1° ottobre, con orario 9.00 – 13.00, e si svolgeranno in presenza presso la Sala Filanda della Biblioteca. Il corso avrà una durata complessiva di 20 ore, fino al 16 ottobre.

L'iniziativa rientra nel progetto di incontri, dibattiti e formazione promosso dalla Rete Documentaria Aretina delle Biblioteche, finanziato da Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), nell'ambito del programma “Scire” 2025-2027, rivolto a tutti i cittadini maggiorenni. L'obiettivo del corso è quello di offrire un approccio dinamico e inclusivo all'educazione degli adulti, utilizzando le istituzioni culturali locali come hub di conoscenza e crescita personale per tutta la comunità. L'iniziativa si propone di abbattere le barriere psicologiche verso la tecnologia, fornendo strumenti digitali di base a chi non ha familiarità con il mondo digitale. Non a caso, il progetto si chiama "Scire", dal verbo latino scire, che significa “sapere” o “conoscere”, con l'impegno per la diffusione della conoscenza e la promozione di un'educazione permanente e accessibile a tutti, in continuità con il patrimonio culturale custodito da biblioteche e archivi. Il corso non fornisce crediti o attestati di partecipazione.