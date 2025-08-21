"Una vita tra le stelle". Una mostra su Bernardini a cento anni dalla nascita

Nel 2025 ricorre il centenario dalla nascita di Sergio Bernardini (7 maggio 1925), il geniale imprenditore che in Versilia, con La Bussola prima e con Bussoladomani dopo, ha segnato in modo indelebile la storia dello spettacolo dal vivo in Italia negli anni 50, 60 e 70. Un visionario che ha saputo capire e anticipare le tendenze, creando un ambiente che ha contribuito in modo significativo allo svecchiamento della cultura musicale del nostro Paese.

In occasione dei suoi 100 anni, il “Comitato Culturale Bernardini 100” ha allestito la Mostra dal titolo “Una vita tra le stelle – Storia e leggenda di Sergio Bernardini” dedicata alla sua epopea e contenente materiali originali inediti come foto, locandine, articoli di giornale e video estratti dal film “La Bussola - Il collezionista di Stelle”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, e trasmesso in prima serata Rai e che è ancora visibile sul canale Rai Play.

La mostra rientra in una serie di iniziative che il “Comitato Culturale Bernardini 100” vuole organizzare per celebrare la figura di Sergio Bernardini e soprattutto per far conoscere la straordinaria opera che ha svolto nello spettacolo, nell’intrattenimento e nella cultura in Italia e nel mondo.

La mostra, nata quindi per essere itinerante, è partita con una ‘data zero’ da Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, Capoluogo toscano, con il Patrocinio, oltre della Regione Toscana, anche della Provincia di Lucca e del Comune di Camaiore.

Era quindi naturale prevedere che la prima importante tappa del tour della mostra non poteva che essere presentata in Versilia, nel Comune di Camaiore. L’idea è stata immediatamente condivisa dal Sindaco Marcello Pierucci e dall’Assessore alla Cultura Claudia Larini.

La mostra sarà allestita presso lo “Spazio 165”, in Via Vittorio Emanuele 165, nel cuore del Centro Storico di Camaiore. La mostra sarà inaugurata venerdì 22 agosto (ore 18.30) e sarà visitabile fino al 5 settembre.

Durante l’inaugurazione, si terrà una press talk a cui parteciperanno, tra gli altri, Mario Bernardini, Andrea Soldani, Alessandro Volpi, Mimmo D’Alessandro e il Sindaco Marcello Pierucci.

Bernardini, ricordiamo, ha portato al successo internazionale, negli anni 1950, 1960, 1970, del night Bussola, locale che ha ospitato artisti come - solo per citarne alcuni - Frank Sinatra, Fabrizio De André, Mina, Adriano Celentano, Luciano Tajoli, Fred Bongusto, Milva, Peppino di Capri, The Platters, Ray Charles, Wilson Pickett, Tom Jones, Joséphine Baker, Shirley Bassey, Grace Jones e molti, molti altri.