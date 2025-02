Twiga, recruiting day. Colloqui per assumere

Il gruppo Del Vecchio è alla ricerca di personale per la prossima stagione del Twiga. Il locale – con rinnovata gestione dopo la cessione da parte di Flavio Briatore – è pronto al debutto il 18 aprile e c’è fermento per l’attesa scommessa di Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell’impero Luxottica e da tempo impegnato nel settore food e hospitality (lo scorso anno ha acquistato il Franco Mare oggi Vesta Mare).

L’occasione per mettersi in gioco è rappresentata dal recruiting day lanciato da Triple sea Food (la società con cui, appunto, ha rilevato il Twiga beach club) per lunedì 17 febbraio dalle 10 al Lido/Una Esperienze di Lido di Camaiore dove sarà possibile partecipare al colloquio di selezione, scoprire tutti i dettagli sui progetti, incontrare e conoscere i manager e vedere concretamente le opportunità di carriera. Addirittura è indicato il dress code per presentarsi all’incontro: obbligatoriamente casual.

Tante le posizioni aperte per figure di sala e di cucina e non solo (è sempre richiesta esperienza pregressa): restaurant manager; chef de rang; commis di sala; hostess; bartender; head chef; sous chef; chef de partie; demi-chef de partie; commis di cucina; pizzaioli; pasticceri.

Iscrivendosi all’evento, sarà possibile scegliere se partecipare al mattino o nel pomeriggio (inizio evento alle 14). E per i partecipanti c’è anche la possibilità di mettersi a disposizione anche per collaborare per le nuove aperture previste a partire da aprile in Liguria e Sardegna. Per fissare il colloquio è possibile cliccare su www.indeed.com.

Fra.Na.