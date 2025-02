Briatore rileva tutte le quote Twiga per cedere il 100% a Del Vecchio

Flavio Briatore rileva dagli altri soci del Twiga le quote e sale al 100% per cedere l’intero pacchetto a Leonardo Maria del Vecchio. Come verificato da Radiocor, la lussemburghese Majestas (la ex Billionaire Lifestyle) di Briatore, ora controlla il 100% di Twiga srl (prima era al 56,93%). A vendergli le azioni sono stati Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno del ministro Santanchè, e il manager Michel Bruno Thierry Sebastien.

Il 24 gennaio Kunz dal notaio firma la vendita del 22,05% del Twiga, detenuto tra nuda proprietà e usufrutto anche tramite Thor Srl, per 4.299.960 euro. Sempre la Thor di Dimitri poi cede un ulteriore 3,75% per 680.285 euro. Infine, la Modi Srl, sempre rappresentata da Kunz, trasferisce alla Majestas un ulteriore 7,28% di quote a 1.319.754 euro per un totale di 6,3 milioni e il saldo tra Briatore e Kunz avverrà entro il 20 marzo. La Majestas prende poi il 10% dello svizzero Sebastien valutato 1.250.000 euro, che porta il conto per Briatore a quasi 7,55 milioni. In attesa della cessione del Twiga alla Triple Sea Food di Del Vecchio.