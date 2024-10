Briatore vende il Twiga, è la fine di un’epoca

Marina di Pietrasanta (Lucca), 16 ottobre 2024 – La fine di un’epoca: il Twiga, chiacchierato, glamour, icona del lusso sfrenato made in Versilia, passa di mano. Secondo quanto riporta Il Giornale, il locale-stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta molto presto non sarà più nelle mani di Flavio Briatore, che starebbe per cedere la sua creatura. Una storia lunga più di vent’anni, visto che la società nacque nel 2001 partendo dalla Versilia prima di replicarsi a Montecarlo (con due location), Londra e a Baia Beniamin (Ventimiglia). E sembra che presto arriverà anche a New York, Miami e Las Vegas, secondo quanto riferito dallo stesso Briatore a Il Giornale aggiungendo di essere ormai assorbito dalla Formula Uno e di “non avere tempo per dedicarsi ad altre attività”.

L’acquirente delle quote di Briatore dovrebbe essere Leonardo Del Vecchio junior, uno dei figli del fondatore di Luxottica, che fu tra gli uomini più ricchi del mondo e il più ricco d’Italia per diversi anni di fila, ma sul piatto ci sarebbero anche altre due offerte da fondi internazionali. Il closing dovrebbe arrivare a breve.