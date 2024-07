Reunion al Twiga Briatore-Gregoraci. E la Kardashian a cena da Casa Masi

C’è un momento in cui luglio diventa sempre più caldo. È quando l’afa si fa importante e le città si svuotano. In questi momenti i vip si affollano sulle spiagge più esclusive e i mari si riempiono di barche e yacht che fanno gola ai bagnanti, come quella di Dolce e Gabbana nelle acque dell’Elba. In questo contesto ecco Elisabetta Gregoraci al Twiga di Briatore, mentre prende il sole con la sorella sul bagnasciuga di Forte dei Marmi. Sulla stessa spiaggia Briatore, che ha appena aperto Crazy Pizza nella stessa città, viene ritratto mentre gioca con il figlio Nathan. Ma il Forte è anche la destinazione dell’ex ginnasta e personaggio del programma Ginnaste vite parallele, Carlotta Ferlito.

La Toscana e, in particolare, la provincia di Pisa è, invece, meta delle grandi star statunitensi, che sono arrivate dagli Usa per Bocelli, che quest’anno festeggia i 30 anni di carriera. Le sorelle Kardashian, infatti, si sono fatte fotografare mentre mangiano a Casa Masi a Montaione.

E poi le grandi feste che incoronano le coppie: tra prossime nozze e matrimoni in dirittura d’arrivo. Federico Chiesa si sposa questo weekend a Grosseto, mentre per Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico le nozze saranno a breve, ma da qualche giorno si parla di una dolce attesa.