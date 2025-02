Tutti i prezzi delle spiagge comunali

Quanto costerà mangiare alla spiaggia comunale? L’amministrazione ha infatti varato le tariffe con prezzi decisamente ’politici’ inserite nell’unico bando di gara per l’affidamento della spiaggia attrezzata di ponente e di quella di levante per il triennio 2025-2027. L’avviso prevederà infatti – oltre ovviamente ad obblighi di pulizia, vigilanza e salvataggio a mare per chi prenderà la gestione, anche la somministrazione di alimenti e bevande. Dovrà essere garantito nel caso di solo servizio bar, almeno un menù a prezzo fisso di 1 portata (focaccina ripiena) a 7 euro, compreso servizio e acqua; invece nel caso di servizio bar/ristorante dovranno essere proposti almeno tre menù a prezzo fisso, e cioè: menu’ a prezzo fisso 1 portata (a scelta tra antipasto e primo oppure focaccina ripiena) sarà a 8 euro (compreso servizio, coperto e acqua); mentre il menu’ a prezzo fisso di due 2 portate (a scelta antipasto/primo oppure primo/secondo) avrà un costo di 15 (compreso servizio e coperto escluse le bevande); e infine un menù di 3 portate (a scelta antipasto/primo/secondo oppure primo/secondo/dolce) a 23 euro (compreso servizio e coperto e escluse bevande). Per quanto riguarda i posti ombra dovranno essere approvate tre fasce di tariffe: la bassa stagione fino al 15 giugno e dopo il 15 settembre, la media stagione dal 16 giugno al 15 luglio e dal 1 al 15 settembre ed infine alta stagione dal 16 luglio al 31 agosto; ai clienti che fruiscono dell’intera stagione è applicato uno sconto del 20% sul prezzo di listino determinato dalla sommatoria delle settimane; ai clienti che desiderano occupare le prime due file di ombrelloni fronte mare verrà applicato un supplemento del 10% e ogni nucleo familiare potrà usufruire della tariffa residenti limitatamente ad un unico punto ombra.