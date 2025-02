Truffa informatica. Risarcimento da diciottomila euro

Un altro caso di truffe è stato risolto, anche se purtroppo le vittime inconsapevoli sono tante. Un associato di Conconsumatori, viareggino, la scorsa estate si era rivolto alla nostra associazione e ai carabinieri dopo essere incappato in una truffa telefonica ed informatica che gli era costato un prosciugamento del conto corrente di oltre diciottomila euro, che teneva in un istituto di credito bancario locale.

"La nostra associazione – ricorda Confconsumatori Toscana-provincia di Lucca – tramite gli avvocati Costanza Tommasi e Giorgio Paolini, si era subito attivata e dopo un percorso lungo ed insidioso ha ottenuto un importante successo nella difesa dei consumatori contro le frodi informatiche. Infatti, con la recentissima decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (Abf), emessa dal Collegio di Bologna, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento di questo nostro iscritto, vittima di phishing, per un importo di oltre diciottomila euro, pari alla somma delle transazioni fraudolente da lui disconosciute".

Un grande risultato per la Confconsumatori – ricorda l’associazione – che rappresenta un importante precedente per la tutela dei consumatori contro le frodi informatiche, in quanto questa decisione ha dimostrato che gli intermediari finanziari non possono esimersi dalla responsabilità nella protezione dei dati e nella corretta applicazione delle misure di sicurezza, come richiesto dalla normativa vigente".

Mentre continua l’attività di polizia giudiziaria, tesa alla individuazione e fermo dei responsabili materiali dei reati in questione, la Confconsumatori, con lo sportello provinciale a Viareggio, continuerà ad impegnarsi nella difesa dei diritti dei consumatori e nella lotta contro le truffe ed invita quindi tutti coloro che si trovano in situazioni simili a muoversi con tempestività per fare denuncia ed avere assistenza.

Red.Via