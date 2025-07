Crepe nel ponte della A12: "Ci crescono le piante"

MARINA DI PIETRASANTA

Si stava recando all’ospedale "Versilia" per far visita a un parente, ma a un certo punto ha alzato lo sguardo verso il ponte dell’autostrada senza credere ai suoi occhi. In uno dei pilastri ci è cresciuta una pianta di fico e tutto intorno si sono formate alcune crepe. Immediato il collegamento con la tragedia del ponte "Morandi" di Genova così come la segnalazione fatta al nostro giornale con tanto di fotografie e video. Lo scenario è quello di via del Padule, nella Focette a monte dell’Aurelia, all’altezza del fosso della Prata Sud. È lì che Paola Lazzeri, residente lungo la via di Capriglia, si è imbattuta in quello che lei definisce "un episodio molto preoccupante".

"Stavo raggiungendo l’ospedale per fare assistenza a un familiare ricoverato – racconta Lazzeri – e appena sono passata accanto al ponte dell’autostrada mi è venuto spontaneo titar fuori il cellulare e scattare fotografie di fronte a ciò che ho visto e che tutti, ogni giorno, hanno modo di vedere dato che parliamo di una strada molto trafficata. Mi chiedo come sia possibile che un fico sia cresciuto dentro un pilastro, con crepe evidenti, e soprattutto perché nessuno lo abbia rimosso. Il fico è una pianta che ’spinge’ da tutte le parti e sfonda anche l’asfalto. La ritengo una cosa grave: chi è che deve eseguire la manutenzione e i controlli? Non è pericoloso, visto il precedente di Genova? La prevenzione non dovrebbe essere sempre una priorità? Molti cittadini sono d’accordo con me". La prima palla viene girata all’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci: "Le segnalazioni sono importanti perché permettono di intervenire. Anche questa lo è: la inoltreremo a chi di dovere per fare una verifica".

La seconda arriva dritta al gestore delle autostrade, la "Concessioni del Tirreno spa", la quale esclude i timori più cupi: "Il ponte al fosso della Prata Sud non ha problemi strutturali. Viene sempre monitorato ed è quindi sotto controllo. Il fico? Non è stato eliminato come gesto di ’gentilezza’ verso la natura".