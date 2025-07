Via del Serraglio si rifà il look. Partita la prima fase del cantiere

La riqualificazione di via del Serraglio, lunga e importante arteria che fa da "cuscinetto" tra il quartiere Macelli e via Unità d’Italia, sta entrando nel vivo con il primo lotto. Il cantiere, finanziato con 500mila euro, è concentrato ora nel tratto tra via Sicilia e via Matteucci, che in base alla tabellina di marcia dovrebbe essere pronto entro agosto. "L’impresa sta realizzando i basamenti per alloggiare i pali dell’illuminazione pubblica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – e sul lato opposto sono in corso gli scavi per la condotta della fognatura bianca, che avrà una portata adeguata a far fluire correttamente le acque meteoriche. Proprio per agevolare questo smaltimento verrà ritagliata, ai margini della carreggiata, anche una piccola banchina drenante, con funzioni di canalizzazione".

L’intervento, progettato interamente dal personale del servizio tecnico comunale, prevede una nuova fognatura bianca, fino ad oggi assente, nuova illuminazione pubblica, l’estensione dei margini stradali per una carreggiata più ampia e l’asfaltatura. I lavori sono stati affidati alla ditta "Bicicchi". "La ditta – conclude – ha ricevuto mandato di aggiornare via via i residenti sullo sviluppo del cantiere e di concordare con loro eventuali blocchi temporanei alla circolazione. Ringrazio i cittadini per la pazienza e la collaborazione: siamo consapevoli dei disagi legati a questi interventi, ma siamo anche certi del sostanziale beneficio che ne avrà la qualità della vita e la sicurezza della circolazione nel quartiere".