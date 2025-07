Le Olimpiadi del cuore al chiar di luna. Il gran galà di Brosio per l’ospedale di Medjugorje

Lo spettacolo va in scena con la due giorni delle Olimpiadi del cuore. Mondanità, musica, vip, lotteria con premi da mille una notte, tutto al chiar di luna. Stasera il gran galà al Maitò aprirà la raccolta fondi che proseguirà domani al bagno Assunta per concludere la realizzazione dell’Ospedale della Pace a Medjugorje. Le serate saranno caratterizzate dalla presenza di tanti big dello spettacolo: accanto al patron delle Olimpiadi, Paolo Brosio, ecco Carlo Conti, Giorgio Panariello, Valeria Marini, i comici e attori Francesco Cicchella e Leonardo Fiaschi, i cantanti Anna Tatangelo e Fabrizio Moro e Pierdavide Carone che recentemente ha vinto l’edizione di “Ora o mai più” su Rai1. Sempre in tema musicale, la colonna sonora delle due serate sarà affidata a Pago e alla sua band. Ad accompagnare gli eventi mondani ci saranno appuntamenti collaterali: domattina un trekking sulle Alpi Apuane fino all’antico santuario della Madonna del Piastraio a Stazzema e la possibilità di fare un test drive sull’intera gamma elettrica delle vetture della Ford Blu Bay che saranno posizionate in piazza Puccini a Viareggio, vicino al Grand hotel Principe di Piemonte che sarà sede logistica delle Olimpiadi: per ogni giro di prova la Ford donerà 30 euro di contributo a favore della onlus.

Francesca Navari