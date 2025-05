Versilia, 4 tartarughe marine trovate morte nel giro di tre giorni

Versilia, 16 maggio 2025 – Quattro tartarughe marine sono state trovate morte sul mare in Versilia. Nel giro di tre giorni, i volontari del Centro Recupero Tartarughe Marine Wwf di Ronchi (Massa Carrara) sono intervenuti più volte sul litorale versiliese per il recupero di quattro esemplari di tartaruga marina morti sulla battigia. Il primo intervento è avvenuto a Marina di Pietrasanta, in località Fiumetto, presso il bagno Dalia. Il giorno successivo un altro esemplare è stato recuperato a Forte dei Marmi, nei pressi del pontile, presso il Bagno Concetta.

Infine, il terzo giorno sono arrivate due segnalazioni da Viareggio lungo la Passeggiata a poche centinaia di metri l'una dall'altra, uno al bagno Artiglio e l'altro al Bagno Imperia. Sotto il coordinamento della capitaneria di porto i volontari hanno provveduto al recupero, documentandoli con foto, alle misurazioni e alla pesatura. Gli esemplari sono stati affidati al Centro Zooprofilattico Sperimentale di Pisa per le analisi specifiche in modo da risalire alle cause.