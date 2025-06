Spiaggia cardioprotetta. Tutto l’arenile con i Dae

Si è concluso il progetto Spiaggia Cardio Protetta, avviato nel novembre 2024 e promosso dall’Unione Proprietari Bagni in collaborazione con 7events e col sostegno di Acqua Sant’Anna e patrocinio del Comune. L’obiettivo è di dotare l’intero tratto di spiaggia di una copertura capillare di defibrillatori, garantendo un livello sempre più alto di sicurezza. 7events ha consegnato a Upb 20 nuovi defibrillatori che verranno posizionati negli stabilimenti.

"Il progetto Spiaggia Cardio Protetta – affermano il vicesindaco Andrea Mazzoni, l’assessore al demanio Graziella Polacci e il consigliere alla salute Duilio Maggi - rappresenta un esempio concreto di come Forte dei Marmi continui a sostenere e promuovere iniziative che valorizzano il nostro modello di accoglienza fondato su qualità, sicurezza e cura delle persone. Progetti come questi hanno anche un’importante valenza culturale, perché contribuiscono a diffondere la consapevolezza che la prevenzione può – e deve – essere parte della quotidianità, anche in vacanza".

“Siamo orgogliosi di aver portato a termine questo progetto – afferma il presidente di Upb Stefano Giannotti – frutto di un lavoro condiviso e di una visione che mette al centro il valore della prevenzione e della responsabilità sociale. Un sentito ringraziamento va al consigliere Martino Barberi, che ha seguito con grande impegno e competenza ogni fase dell’iniziativa".

"Per noi di 7events è stato un onore collaborare a questo progetto – conclude Massimo Turturro, ceo di 7events – la salute e la sicurezza sono temi che ci stanno profondamente a cuore e sapere che il nostro contributo possa davvero salvare delle vite ci motiva a continuare su questa strada".

Fra.Na.